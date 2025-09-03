Universidad de Chile e Independiente están a espera del fallo y resolución de la Conmebol sobre los graves incidentes que llevaron a suspender y después cancelar el partido válido por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio Libertadores de América.

Todo apunta a que, tras la criminal y cobarde encerrona y agresiones sufridas por hinchas de la U en manos de barristas de Independiente, el Chuncho debe clasificar a cuartos de final. Eso extraoficialmente, porque hay que esperar el fallo oficial de la Conmebol. Y con Conmebol nunca se sabe.

Incluso, en Radio ADN, el destacado periodista nacional, Danilo Díaz, reveló que, si bien un triunfo por secretaría de la U es una probabilidad, también está la intención de la Conmebol que el partido se reanude con el empate 1-1 parcial y global de 2-1 favorable a los azules.

“Para Conmebol es que esto se dirima en la cancha. Dos tiempos de 22 minutos, en Asunción sin público. El que pierda va a apelar, los tiempos son muy escasos. Esto escalaría, llegaría al TAS. LA resolución que sea deportiva, pues si juegan te obligan a jugar, no sería apelable“, dijo Danilo Díaz.

El antecedente de River y Boca: ¿se termina jugando la U vs. Independiente?

Agregó que “la doctrina de Domínguez es que se juegue. Cuando fue la final de Madrid, lo que correspondía era que se sancionara a River y ganara Boca, pero se determinó que se jugara“.

“Eso es lo que está ocurriendo: que se juegue, después de la Fecha FIFA, el jueves o viernes en Asunción. Lo otro es que gane Universidad de Chile porque Independiente era el organizador del espectáculo“, sentenció el periodista.

Ahora habrá que esperar la publicación del fallo oficial de la Conmebol, pero no es un misterio cómo opera el ente del fútbol sudamericano y lo que ha rondado la historia del mismo Independiente de Avellaneda en su camino al éxito.

Cabe recordar que ambos equipos presentaron con documentos y pruebas sus descargos y defensa la semana pasada. Este pasado martes debieron comparecer de manera presencial en la sede de la Conmebol. El fallo puede salir en cualquier momento.

