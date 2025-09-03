Se definen cosas en la Copa Sudamericana y la Universidad de Chile espera atenta. La Conmebol determinará este miércoles lo que sucederá con el partido entre el Bulla e Independiente en el torneo internacional.

Pero, como suele ocurrir, comenzaron a filtrarse cosas respecto a la resolución del ente rector del fútbol sudamericano. En este caso, fue el medio Mi Radio el que aseguró que le decisión de la Conmebol se filtró y que favorece a la Universidad de Chile.

El medio Bolavip también hizo eco de esta información y la profundizó. “La Conmebol determinó que Independiente quede eliminado de la competencia, que quien avanza a cuartos de final es la Universidad de Chile, pero que jugará ante Alianza Lima en condición de local sin público en las tribunas“, señalaron, poniendo a Coquimbo como el escenario donde la U hará de local.

Desde Argentina desmienten cualquier resolución

Todo hasta ahí es alegría para la Universidad de Chile. No obstante, desde Argentina no creen en estas filtraciones y en TyC Sports salieron a dejar claro que no hay ningún ápice de verdad en el supuesto de que se haya decidido.

“Todo aquel que diga que ya hay una decisión tomada, está faltando a la verdad“, dijo el Tato Aguilera, quien puso como argumento para ello, una charla que mantuvo con el presidente de Independiente, Néstor Grindetti.

“Si desde Independiente no saben nada, entonces no hay posibilidad que en otro lado sepan“, cerró el periodista de TyC Sports, que señaló esta noche como el momento de la verdad absoluta. La resolución de la Conmebol vendrá inminentemente.

Horrible lo vivido en Avellaneda, la noche del miércoles 20 de agosto | Photosport

¿Por qué Universidad de Chile jugaría ante Alianza Lima en Coquimbo?

En caso de que la conclusión de la Conmebol sea favorable a la U, el Romántico Viajero intentaría jugar de local en Coquimbo, debido a que en el Nacional se estaría desarrollando el Mundial Sub-20.