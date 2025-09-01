Universidad de Chile vive momentos complejos. No solamente por las terribles imágenes de la Copa Sudamericana, que siguen dando vuelta en las cabezas azules. Si no, también, por el mal rendimiento en la Liga de Primera 2025.

La caída con Colo Colo en el Superclásico, sin dudas que duele. Pese a que mientras estaban once contra once parecía todo parejo, la expulsión de Franco Calderón terminó por desbalancear el campo a favor del local.

Sin dudas, una pena para el Romántico Viajero. Pero, calmando un poco los espíritus, lo que más llama la atención es lo que sucede con uno de los refuerzos de la mitad de temporada de la U. Se trata de Sebastián Rodríguez, que ni siquiera fue citado.

Lo querían hace tiempo y ahora ni citan a Sebastián Rodríguez

El rampante amorío entre Sebastián Rodríguez y la Universidad de Chile no es algo fugaz y del proceso invernal. Todo comenzó a fines de 2023, cuando la U buscaba técnico.

Gustavo Álvarez ya corría con cierta ventaja a inicios del 2024, tras salir campeón con Huachipato. Y junto a su figura, la U posicionaba a Sebastián Rodríguez como posible refuerzo. Pero, finalmente, se cayó y terminó partiendo de Peñarol con rumbo hacia Alianza Lima. Eso sí, entre medio, sonó desde en Emelec, hasta en Nacional.

Tras un retorno al Montevideo City Torque, donde marcó cinco goles en 21 partidos, el Bigote volvió a estar en la órbita de Universidad de Chile. Y, finalmente, Azul Azul concretó su llegada… ¡pero ahora ni juega!

Sebastián Rodríguez enfrentó a Colo Colo en la Copa Libertadores, defendiendo a Alianza Lima | Photosport

¿Qué dijo Juan Cristóbal Guarello sobre la ausencia de Sebastián Rodríguez en la nómina de la U de Chile?

“Este es como cuarto año seguido que Azul Azul trae un jugador para el segundo semestre y termina siendo completamente inconducente“, enfatizó Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong, dando como una constante los errores de la directiva azul.

