Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentaron en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno. Los albos se llevaron el triunfo por la mínima y se posicionan en puestos de copas internacionales en la Liga de Primera 2025.

Fue un Superclásico tosco y de poco brillo. En los primeros treinta minutos, las cosas estaban parejas. Sin embargo, de repente, todo cambió, debido a la expulsión de Franco Calderón.

A partir de la tarjeta roja, el Cacique comenzó a dominar el encuentro. Sobre todo en la segunda fracción, cuando los postes estuvieron salvando varios minutos a la U. Pero, Vicente Pizarro terminó sentenciando el encuentro.

ver también Guarello le da una ardua tarea a Fernando Ortiz: “Tiene que ver qué hacer con Vidal”

Ojo de IA no se equivoca: elige al mejor y al peor del encuentro

Fuimos a preguntarle a la Inteligencia Artificial sobre su valoración de lo ocurrido en el Estadio Monumental el domingo. Esta fue la pregunta que le hicimos a la IA de Microsoft, Copilot: “Considerando a todos los jugadores que entraron en el reciente Superclásico chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile, jugado el 31 de agosto de 2025, ¿cuál crees que fue el futbolista con mejor rendimiento entre ambos equipos? ¿Y cuál crees que es el que tuvo peor rendimiento entre las dos escuadras?“.

La respuesta de la IA no se hizo esperar. Eligió a Vicente Pizarro, sin sorpresa, como el mejor de la cancha. “Abrió el marcador en el minuto 81, mostró personalidad para manejar los tiempos del mediocampo y se animó a filtrar pases claves que rompieron líneas rivales“, sentenció.

En cuanto al peor, también lo escogió entre las filas de Colo Colo. “Esteban Pavez perdió seis balones y ganó menos de la mitad de los duelos que disputó, lejos de su nivel habitual como capitán albo“, enfatizó. ¿Y Calderón, querida amiga?

Publicidad

Publicidad

Además, destacó el desempeño de la delantera alba, con Javier Correa y Lucas Cepeda como otros de los pilares del triunfo. “Ambos tuvieron actuaciones muy sólidas, combinando desequilibrio en ataque y seguridad defensiva”, cerró.

Vicente Pizarro celebró con todo su gol | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 tras el triunfo de Colo Colo?

Publicidad

Publicidad