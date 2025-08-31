Colo Colo se llevó el Superclásico 198 del fútbol chileno. Un triunfo importante para los de Macul, que, en su Centenario, carecían de grandes alegrías. Ahora, la marraqueta volverá a estar crujiente y reaparecerá el dulzor del té.

Otro momento se vive en la vereda de al frente. Universidad de Chile viene de sufrir momentos terroríficos en su visita a Avellaneda, por la Copa Sudamericana. Las imágenes fueron crudas e impresionaron a un país completo.

Personas siendo precipitadas al vacío, hinchas corriendo sin ropa y agresiones con palos: todo lo hecho por la afición de Independiente tuvo la venia de la seguridad local. Y fue un horrible espectáculo que nos horrorizó. En Colo Colo tampoco quedaron indiferentes.

No me ayude tanto, pos compadre: el lienzo de Colo Colo que saca ronchas en Argentina

Evidentemente, los hinchas de Colo Colo iban a tomar los incidentes y transformarlos en una manera de tocarle la oreja al archirrival. No obstante, los hinchas del Bulla también son compatriotas y, en una mezcla de sensaciones, la afición alba resumió todo en un lienzo.

“Los esperamos en Chile. Nadie golpea a nuestros hijos“, puso la hinchada de Colo Colo en el sector Arica del Estadio Monumental. Doble mensaje que, por un lado, le toca la oreja al archirrival y, por otro, manda un mensaje claro para la hinchada del otro lado de la Cordillera.

“La fuerte bandera”, la llamó Diario Olé, poniendo una imagen en Instagram en la que se puede ver el cobro de un tiro de esquina para los azules, en el primer tiempo del Superclásico.

