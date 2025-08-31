Triunfo albo en el Superclásico. Colo Colo venció por la mínima a la Universidad de Chile en la edición 198 del partido más importante del fútbol nacional. Y vaya momento para el festejo albo.

Un nuevo DT asoma en el horizonte de Colo Colo, que puede quedarse tranquilo de haberse quedado con uno de sus cuatro clásicos del año. Sin embargo, en la otra vereda, otro técnico se lamenta.

Gustavo Álvarez no supo resolver el partido tras la expulsión de Franco Calderón. Sin embargo, en la rueda de prensa, habló de una de las razones primordiales por las que el Bulla prefirió arriesgar a irse con un cero a cero.

Palabras de Gustavo Álvarez: “No servía no perder”

El mensaje en el descanso fue claro. Universidad de Chile iba a ir por el triunfo, pese a contar con un jugador menos. La decisión, fundada en el espíritu anímico, consiguió que el Bulla aguantara un rato el resultado, pero terminó desgastándose.

“Hasta la expulsión, el panorama era favorable y las situaciones de gol las habíamos tenido nosotros. Hay un par de Salomoni y otras que pudieron transformarse en aproximaciones”, empezó diciendo el técnico azul en la rueda de prensa.

“Luego llega la expulsión. Nosotros nos acomodamos bien, porque la instrucción era ‘juguemos igual, pero con dos centrales’. Es decir, jugar dos contra dos, con Ramírez y Zaldivia, contra Cepeda y Correa. El mensaje era que fuéramos a ganar. no servía no perder. Por eso, no cambio características“, enfatizó el DT del Romántico Viajero

“El equipo se empieza a desgastar. Di Yorio, por ejemplo, y entra Rodrigo Contreras, con otras características. Pensé que lo adecuado era pasar a un 4-4-1. Con Guerrero, Charles, Assadi y Altamirano. Cuando me doy cuenta que no está funcionando, entra Sepúlveda”, cerró su análisis.

Franco Calderón se fue expulsado en el primer tiempo | Photosport

