Ex DT de Colo Colo se lanza contra la U por ningunear la Supercopa: “Una jugarreta”

Colo Colo cortó su mala racha en los Superclásicos el pasado domingo, porque le ganó por 1-0 a Universidad de Chile en el estadio Monumental.

Los albos vencieron a los azules gracias al solitario tanto de Vicente Pizarro a los 81 minutos. El duelo entre el Cacique y la U se tiene que repetir muy pronto, el próximo 14 de septiembre, ahora por la Supercopa, aunque el duelo está en entredicho.

En Azul Azul han declarado a viva voz que quieren aplazar el encuentro, porque todo apunta a que van a clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si no se suspende, surgió la versión de que el cuadro laico jugará con juveniles, algo que generó polémica.

Eddio Inostroza acusa a la U de realizar una “jugarreta”

La idea de que la U se presente con juveniles para la Supercopa fue analizada por el ex DT de Colo Colo Eddio Inostroza, quien en diálogo con RedGol criticó la propuesta.

“Colo Colo no debe preocuparse, no debe meterse en lo que está planteando la U, no debe preocuparse si van a jugar con juveniles o con los que quieran“, dijo el Yeyo.

“Colo Colo debe prepararse como que va a jugar una final importante, de trascendencia, sobre todo para salvarse de la debacle anual que ha vivido”, agregó.

Por último, el ayudante de Miko Jozic en su paso por el Cacique indicó que los hinchas de la U no van a estar contentos si ponen a juveniles en la Supercopa con Colo Colo.

“Veamos qué va a hacer la U, el día del partido se va a saber con certeza, porque ahora su hinchada no le va a permitir hacer esa jugarreta de poner juveniles, esto no es un juego, esa idea me parece que es una jugarreta“, cerró Inostroza.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.