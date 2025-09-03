La Supercopa 2025 tiene una nueva polémica y eso que todavía sigue sin poder jugarse. Esto lo decimos porque Universidad de Chile lanzó una clara amenaza si el partido ante Colo Colo por el trofeo de campeones se juega el domingo 14 de septiembre como está pactado.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, aseguró que como club están dispuestos a jugar con juveniles en esa jornada, ya que apenas días después deberían enfrentar, hipotéticamente, a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

“Se debió haber jugado a comienzo de año, la U quiso jugar, se hicieron esfuerzos pero no se jugó. Se suspendió y después hubo presiones de la Garra Blanca (…) Si nos obligan a jugar la Supercopa, planteamos la idea de jugar con juveniles”, declaró el dirigente de la U.

La respuesta de la ANFP a las amenazas de la U

En la ANFP tomaron nota de esas amenazas, siendo Pablo Milad el encargado de darle una clara respuesta a los azules por esta postura bastante intransigente.

“Es una decisión propia. Nosotros ya hemos hablado que es una fecha que veníamos buscando hace demasiado tiempo, que lamentablemente no se pudo concretar con anticipación a esta fecha”, afirmó el timonel del fútbol chileno en diálogo con ADN Radio.

Colo Colo y Universidad de Chile deberían verse las caras por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre en el Estadio Monumental. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Milad mantuvo firme su idea que la Supercopa se juegue al decir que “hay motivos de toda índole, no es lo correcto analizarlo punto a punto hoy. Pero sí hubo complicaciones para llegar a esta fecha, se logró esta fecha, hay un consenso con la autoridad que es fundamental, y ahora se tiene que jugar”.

¿Cuándo se jugará la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.