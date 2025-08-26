¡Hasta con fotos!: Independencia declara la guerra a la ANFP por la Supercopa en Santa Laura

La ANFP sigue firme en su camino para organizar la Supercopa el próximo domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura. Este partido pendiente tiene a Colo Colo y Universidad de Chile como protagonistas.

Y si bien la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó 10 mil espectadores, en Quilín tuvieron la brillante idea de definir un particular filtro para comprar una de ellas.

Sin embargo, hay un actor que se opone rotundamente y le declara la guerra tanto a Quilín 5635, como también a quienes piensan que el recinto de Independencia es el ideal para este partido eternamente pospuesto.

Independencia declara la guerra por la Supercopa: “Conejillos de indias”

Una vez más la Supercopa del fútbol chileno se pone en duda por las declaraciones de un actor que se pone a capa y espada: se trata del Alcalde de Independencia.

Agustín Iglesias volvió a declarar tras la nueva reunión de coordinación en la Delegación Presidencial con miras a este partido mostrando sus aprehensiones al filtro de entradas propuesto a lo que llamó un experimento.

“Somos conejillos de indias con algo que nunca se ha hecho antes. No se sabe cuál será el resultado dentro del estadio y también en los alrededores”, dijo el alcalde.

“Lo hemos dicho hasta el cansancio: este partido no se puede jugar en Independencia, y no me moveré de esa posición”, agregó Agustin Iglesias sobre su postura.

Hasta con fotos: En Santa Laura no, dice alcalde de Independencia

Además, el edil de Independencia detalla que hay otros factores que ponen en riesgo a los asistentes y vecinos: las ferias cercanas, el Metro de Santiago, un solo acceso de salida, entre otros.

De hecho, el alcalde señala que las obras de las nuevas luces de Santa Laura son el obstáculo para entregar aforo completo para la Supercopa.

Las obras de las nuevas luces de Santa Laura siguen avanzando. Foto: Municipalidad de Independencia.

Los escombros están repartidos en varios sectores del estadio Santa Laura. Foto: Municipalidad de Independencia.

Las obras de las nuevas luces se mantienen. Foto: Municipalidad de Independencia.

“La teoría de que si no se hacen los arreglos el aforo se reduce a cinco mil asistentes es absurda: si un recinto no es seguro para diez mil personas, tampoco lo es para cinco mil. Esa lógica no resiste análisis”, detalló.

Los espacios que deben ser ocupados por las nuevas torres y el sistema adecuado. Foto: Municipalidad de Independencia.

Finalmente, Iglesias se puso el traje de guerra para que el duelo de albos y azules no se juegue en Santa Laura en duros términos. “Independencia no puede ser el laboratorio de la ANFP ni del Gobierno. No pondremos en riesgo a nuestros vecinos para sostener un experimento que ya sabemos cómo termina: con violencia y temor en las calles”, cerró.

