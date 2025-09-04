Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa

La Supercopa en duda: hincha de U de Chile presentó recurso de protección por la venta de entradas

El periodista Fernando Tapia entrega detalles del recuso de un fanático azul, quien acusa la forma en que se han vendido las entradas.

Por Cristián Fajardo C.

La venta de entradas marca una nueva disputa legal.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTLa venta de entradas marca una nueva disputa legal.

La Supercopa suma y suma problemas a medida que avanza el reloj, donde nuevamente queda en duda por el encuentro en que Colo Colo debe recibir a Universidad de Chile.

La forma de la venta de entradas, donde se abrió sólo para mayores de 55 años, además de funcionarios o familiares del fútbol joven de cada club, restringieron el acceso al hincha común.

Por lo mismo, un fanático bullanguero fue quien se puso la jineta por sus pares, donde presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones, lo que puede suspender la venta de tickets.

Así lo detalló el periodista Fernando Tapia, quien entregó, en sus redes sociales, información sobre esta instancia que deja en duda la realización de la Supercopa para el 14 de septiembre.

El Superclásico de la Supercopa puede volver a suspenderse. Foto: Javier Vergara/Photosport

El Superclásico de la Supercopa puede volver a suspenderse. Foto: Javier Vergara/Photosport

Patricio Yáñez se aburre de la improvisación de la Supercopa: “Hay que sacarla del mapa”

ver también

Patricio Yáñez se aburre de la improvisación de la Supercopa: “Hay que sacarla del mapa”

Los detalles del recurso de protección que pone en duda la Supercopa

“Abonado a Azul Azul, el abogado Juan Cristóbal Cantuarias, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la ANFP para suspender la venta de entradas para la final de la Supercopa”

Publicidad

En ese sentido, el periodista también detallo la intención de este recurso, que tiene que ver con la organización del espectáculo: “Argumenta vulneración al principio de igualdad y no discriminación”.

Con esto se pone una nueva piedra a la Supercopa, que se suma a lo declarado por los dirigentes de Universidad de Chile, quienes se mostraron en disgusto por jugar, y sus pares de Colo Colo, quienes no comparten la forma de venta de tickets.

La frase que puede lapidar la Supercopa: “Un estadio en obra no puede tener un partido”

ver también

La frase que puede lapidar la Supercopa: “Un estadio en obra no puede tener un partido”

Revisa el detalle:

Tweet placeholder
Publicidad
Lee también
Crece la preocupación en Argentina por la salud del DT de Boca
Internacional

Crece la preocupación en Argentina por la salud del DT de Boca

Le ponen la lápida a la Supercopa: "Un estadio en obras no puede..."
Chile

Le ponen la lápida a la Supercopa: "Un estadio en obras no puede..."

La U reacciona a la dura primera sanción en su contra
U de Chile

La U reacciona a la dura primera sanción en su contra

Cepeda se transforma en el "nuevo Vidal" con el hincha de la Roja
Selección Chilena

Cepeda se transforma en el "nuevo Vidal" con el hincha de la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo