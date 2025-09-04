La Supercopa suma y suma problemas a medida que avanza el reloj, donde nuevamente queda en duda por el encuentro en que Colo Colo debe recibir a Universidad de Chile.

La forma de la venta de entradas, donde se abrió sólo para mayores de 55 años, además de funcionarios o familiares del fútbol joven de cada club, restringieron el acceso al hincha común.

Por lo mismo, un fanático bullanguero fue quien se puso la jineta por sus pares, donde presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones, lo que puede suspender la venta de tickets.

Así lo detalló el periodista Fernando Tapia, quien entregó, en sus redes sociales, información sobre esta instancia que deja en duda la realización de la Supercopa para el 14 de septiembre.

Los detalles del recurso de protección que pone en duda la Supercopa

“Abonado a Azul Azul, el abogado Juan Cristóbal Cantuarias, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la ANFP para suspender la venta de entradas para la final de la Supercopa”

En ese sentido, el periodista también detallo la intención de este recurso, que tiene que ver con la organización del espectáculo: “Argumenta vulneración al principio de igualdad y no discriminación”.

Con esto se pone una nueva piedra a la Supercopa, que se suma a lo declarado por los dirigentes de Universidad de Chile, quienes se mostraron en disgusto por jugar, y sus pares de Colo Colo, quienes no comparten la forma de venta de tickets.

Revisa el detalle:

