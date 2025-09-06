Danilo Díaz le envió un consejo a Colo Colo. Es que el domingo de la próxima debe jugarse por fin la Supercopa de Chile, con Superclásico entre los albos y Universidad de Chile, en el duelo que mide al campeón de la Liga de Primera 2024 contra el monarca de la Copa Chile.

Los azules quieren posponer el duelo que debía jugarse a principios de temporada, y no por cualquier motivo: la U visita cuatro días después a Alianza Lima en Perú, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Según Danilo, la medida sería es una buena idea, tanto para la U como para Colo Colo, teniendo en consideración que la Supercopa será el debut del nuevo entrenador del Cacique, Fernando Ortiz.

Danilo Díaz: “Yo ni a palos debuto en un Superclásico”

“Como Aníbal Mosa quiere que se juegue ida y vuelta… si yo fuera Aníbal Mosa también me sumo a esa campaña de que se postergue la Supercopa. ¿Voy hacer debutar a mi nuevo entrenador en un Superclásico?“, dijo Díaz en Radio ADN.

Danilo recomienda a Mosa no hacer debutar a Ortiz en Colo Colo contra la U.

Agregó que “desde un análisis futbolero, tú haces debutar a tu entrenador que lo trajiste ahora para que apague el incendio… y los haces debutar en el Superclásico o lo haces debutar frente al último de la tabla de posiciones que es Deportes Iquique“.

“¿Por qué crees que se acabaron los Superclásicos de verano? Era lo que correspondía por calendario, pero acá este partido se puede transformar en un caramelo envenenado para el nuevo entrenador. Yo ni a palos debuto en un clásico“, sentenció Danilo Díaz.

Cabe recordar que Ortiz dirigió su primer entrenamiento de Colo Colo este reciente martes, como reemplazante de Jorge Almirón, dando término al interinado de Hugo González y Luis Pérez.