El fallo de la Conmebol tras todo el caos de Avellanada en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile levantó un montón de polémicas en todos lados. Es más, hasta Alianza Lima, próximo rival de los azules en los cuartos de final, está molesto con lo decidido por el ente rector del fútbol sudamericano.

Jorge Zúñiga, presidente del cuadro peruano, declaró en charla en ADN Radio que “la decisión de la Conmebol nos afecta. No nos permitiría que los hinchas puedan acompañar al equipo cuando juguemos de visitante”.

“Se está afectando a nuestra hinchada, que ha tenido una conducta intachable, durante las visitas en el torneo internacional a distintos países y ha tenido un comportamiento muy ordenado, muy organizado”, agregó.

ver también Presidente de Alianza Lima pone el grito en el cielo por resolución Conmebol sobre la U de Chile: “Se está afectando…”

Justamente para este importante duelo ante los azules es que la escuadra peruana se movió para llegar lo mejor preparado posible, logrando un acuerdo en su liga que será la envidia para una U que por esos días debe jugar la Supercopa ante Colo Colo.

Alianza Lima suspende partido antes de enfrentar a la U

De acuerdo a diversos informes de la prensa peruana, el cuadro íntimo pidió formalmente a la Liga 1 la reprogramación de su partido ante Chankas, pactado para el martes 16 de septiembre. La idea del cuadro limeño es llegar lo más descansado posible a su duelo ante la U.

Alianza Lima logró aplazar su partido previo por la liga peruana antes de enfrentar a Universidad de Chile. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Esta decisión choca bastante con la postura de la ANFP y el deseo de los azules de no jugar la Supercopa 2025 ante Colo Colo. Este duelo está programado para el domingo 14 de septiembre y pese a que la U avisó que incluso evalúa jugar con juveniles, en Quilín 5635 dejaron en claro que sí o sí se juega.

Mientras Alianza Lima llegará con algunos días más de descanso al primer partido en Perú, los azules deberán hacerlo tras haber jugado el tercer superclásico de lo que va de temporada.

ver también Presidente de Alianza Lima pone el grito en el cielo por resolución Conmebol sobre la U de Chile: “Se está afectando…”

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025?

El partido de ida de este cruce está programado para el jueves 19 de septiembre desde las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que la vuelta está pactada para el jueves 25 a las 21:30 en estadio todavía a definir.

Publicidad