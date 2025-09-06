Universidad de Chile logró avanzar en la Copa Sudamericana tras los incidentes ante Independiente. Claro que no están del todo contentos con las sanciones, por lo que ya piensan en la próxima jugada.

El Romántico Viajero disputará los cuartos de final de la “otra mitad de la gloria”, donde se medirá ante Alianza Lima. Claro que fuera de la cancha, recibieron siete partidos de local y siete como visitante sin poder llevar público. Un golpe muy fuerte para el club. El Rojo recibió el mismo castigo.

La jugada del abogado de U. de Chile

Si bien Universidad de Chile logró su objetivo principal, que era pasar de ronda, la sanción respecto a la imposibilidad de recibir público los afecta mucho, sobre todo en lo económico. De hecho Gerardo Acosta, abogado del Romántico Viajero ante la Conmebol, adelantó que apelarán a esto.

“Quedó claro que todos los incidentes ocurridos fueron por fallas organizativas de seguridad del equipo argentino, y por ese motivo fue descalificado”, comenzó explicando Acosta a El Mercurio.

“Obviamente hay una culpabilidad conjunta de los dos clubes y se les sanciona a ambos (…) Sin embargo, creemos que no tendrían por qué habernos castigado con siete partidos sin público de local; El club ha hecho un esfuerzo bien grande para mantener el orden de local y se ha logrado. Es exagerada la sanción“, complementó el abogado.

Una vez que reciban los fundamentos, Universidad de Chile hará la correspondiente apelación ante la Conmebol. Si el trámite para reducir la sanción no tiene éxito en Paraguay, Gerardo Acosta ya adelantó que tienen una carta bajo la manga.

Gerardo Acosta es el abogado paraguayo que defiende a la U. Imagen: Archivo

“Recurriremos al TAS. Es cierto que que el TAS toma su tiempo, pero en este tipo de asuntos que necesitan de una resolución rápida, creemos que podrían definir más rápido, aunque no que creo que antes del partido de la U con Alianza Lima”, detalló Gerardo Acosta.

Para lograr la reducción del castigo como loca, para el abogado el argumento es muy sencillo. “Vamos a circunscribir al ámbito territorial los incidentes que ocurrieron, que fueron en el estadio de Independiente“, cerró Gerardo Acosta.

