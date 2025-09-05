U. de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana por decisión de la Conmebol, que descalificó a Independiente por los incidentes producidos en el Estadio Libertadores de América el pasado 21 de agosto. Los azules ahora enfrentarán a Alianza Lima.

Pese a la clasificación, el Bulla no quedó del todo satisfecho. Conmebol castigó a ambos equipos a jugar siete partidos de local y otros siete de visita sin su público en competencias internacionales. Un golpe durísimo para ambos.

“Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo, no podemos estar tranquilos por la sanción de jugar siete partidos sin público como locales“, dijo Michael Clark, presidente de Azul Azul, dejando claro que la U apelará a esta parte del dictamen.

Y es que la sanción implica una importante pérdida económica. “Solo por tickets, la U puede dejar de recibir unos 6 a 7 millones de dólares. Como mínimo, porque en un partido de semifinales de Sudamericana o Libertadores podría cobrar más”, indicó Daniel Cárcamo, magíster en finanzas, a LUN.

“Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana”, complementó Michael Clark en un comunicado.

“Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación, y desde ya les contamos que estamos trabajando en la apelación“, comentó también.