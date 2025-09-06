En Alianza Lima siguen furiosos por tener que jugar con la U en la Sudamericana: “Nadie está…”

Universidad de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, porque la Conmebol decidió descalificar del torneo a Independiente, tras su pésima organización que derivó en una tragedia en el duelo por la vuelta de los octavos de final.

Con los argentinos fuera de competencia por su negligente planificación del duelo en Avellaneda con el cuadro chileno, la U accedió a la fase de los ocho mejores y se medirá con Alianza Lima.

El cuadro peruano es una de las grandes sorpresas del certamen internacional y accedió a cuartos tras eliminar a Universidad Católica de Quito, ganando ambos duelos de la serie.

ver también ¡Genial estrategia! Guarello aconseja no apelar el fallo de Conmebol: “U de Chile tiene que hace lo siguiente…”

Alianza Lima no quiere jugar contra la U

En Alianza Lima siguen furiosos por la decisión de la Conmebol de emparejarlos con Universidad de Chile, situación que dejó en clara el gerente deportivo del club Grone, Franco Navarro.

“Nadie está de acuerdo con el fallo de Conmebol pues, por el lado de Conmebol, se genera un precedente muy preocupante“, dijo el directivo peruano.

Alianza Lima será el rival de la U en la Sudamericana. Foto: Getty

Publicidad

Publicidad

“Independiente va a apelar y me parece que hay responsables directos sobre el tema de la seguridad. Todos estamos acostumbrados al nivel de seguridad en los partidos de Conmebol y bueno, es un tema que tienen que resolver Universidad de Chile, Independiente y Conmebol”, agregó.

Reclamos más o reclamos menos, la U va a jugar ante Alianza Lima por el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana.

ver también Presidente de Alianza Lima pone el grito en el cielo por resolución Conmebol sobre la U de Chile: “Se está afectando…”

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el jueves 18 de septiembre, a partir de las 21:30 horas, en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Publicidad