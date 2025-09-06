Siguen las repercusiones por la determinación tomada por la Conmebol en el caso de los terribles acontecimientos de Avellaneda, sucedidos en el contexto de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, entre la Universidad de Chile e Independiente.

Desde Independiente, los alegatos no cesan. La resolución de la Conmebol les pareció injusta y lo han demostrado de distintas maneras. Mientras tanto, en Perú ya piensan en lo que será el duelo de cuartos de final entre Alianza Lima y la U de Chile.

Es por eso que en Radio ADN se contactaron con el presidente de Alianza Lima, Jorge Zúñiga, para conocer la versión que tienen desde la capital peruana sobre el futuro que los enfrenta a la U.

ver también Independiente piensa en apelar en caso de un fallo adverso ante la U de Chile: “Sólo si…

“El tiempo dirá si las sanciones fueron idóneas”

Jorge Zúñiga se refirió al tema de la clasificación de la Universidad de Chile a los cuartos de final y aseguró que se siente perjudicado por la resolución que tomó la Conmebol.

“Ya el tiempo dirá si es que las sanciones impuestas fueron las idóneas. Pero, en parte, la decisión de la Conmebol nos afecta. No nos permitiría que los hinchas puedan acompañar al equipo cuando juguemos de visitante“, comenzó el timonel de los Íntimos.

“Se está afectando a nuestra hinchada, que ha tenido una conducta intachable, durante las visitas en el torneo internacional a distintos países y ha tenido un comportamiento muy ordenado, muy organizado”, complementó, refiriéndose al partido de visita en Chile, donde no habrá público.

Publicidad

Publicidad

La U empataba en su visita a Avellaneda | Photosport

“Pedimos que nos brinden las garantías”

Además del tema de la clasificación de la Universidad de Chile, el presidente de los Grones habló de lo que les espera en su visita a Chile, pidiendo ciertas garantías de seguridad.

“Hay que pedirles a las autoridades chilenas que nos briden las garantías. Hay que tener un resguardo, a la luz de los acontecimientos sucedidos. Tomar las medidas para que la calentura o la pasión de una determinada hinchada no terminen malogrando un evento deportivo. En realidad, el fútbol debería unir, no desunir“, comentó Zúñiga, quien, por último, habló del tema deportivo.

Publicidad

Publicidad

“Estamos preparados para un rival complicado, sin revancha, ni rivalidades, más allá de la deportiva. Son dos equipos con historia, que se respetan y ya“, cerró el presidente de Alianza Lima.