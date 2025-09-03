Se definen cosas importantes en la Copa Sudamericana y la Universidad de Chile espera atenta. La Conmebol tiene hasta el viernes para decidir lo que sucederá con el partido entre el Bulla e Independiente el torneo internacional.

En la U están confiados en una decisión favorable. Incluso, algunos medios de comunicación se han adelantado y han asegurado la existencia de filtraciones que dicen que el Bulla estará en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Sea como sea, hay una instancia de acción para Independiente de Avellaneda, en caso de que no esté conforme con la determinación de la Conmebol. Se puede apelar al fallo.

¿Apelaría Independiente al fallo de Conmebol?

Los argentinos ya se ponen el parche antes de la herida y comienzan a pensar en el escenario de quedar fuera de la Copa Sudamericana. En tal caso se piensa una apelación, pero no ante cualquier resolución.

“Independiente sólo va a apelar en el caso de que el castigo sea muy severo. Es decir, si les dan dos años fuera de copas internacionales, lo harán”, aseguró el Tato Aguilera en TyC Sports.

“Para apelar, irían primero a la propia Conmebol e, incluso, al TAS”, agregó el periodista, por lo que, en el caso de que Independiente siga esa vía legal, no tendrá influencia en el devenir de la Universidad de Chile.

Independiente apelará si la resolución de la Conmebol es adversa | Getty Images

¿Por qué Universidad de Chile jugaría ante Alianza Lima en Coquimbo?

En caso de que la conclusión de la Conmebol sea favorable a la U, el Romántico Viajero intentaría jugar de local en Coquimbo, debido a que en el Nacional se estaría desarrollando el Mundial Sub-20.