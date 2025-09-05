Universidad de Chile está en cuartos de final de la Copa Sudamericana tras conocerse el fallo oficial de la Conmebol, que descalificó a Independiente por la barbarie de Avellaneda durante la revancha de los octavos de final.

El organismo del fútbol sudamericano sentenció la eliminación de Independiente y la clasificación de la U, además de una multa económica más siete partidos de local a puertas cerradas y siete duelos sin público de visita.

Si bien en el Chuncho valoraron el fallo deportivo, el mismo presidente de Azul Azul, Michael Clark, manifestó su molestia por la sanción al público. Y adelantó que la U apelará.

Guarello y apelación de la U: “Este año no”

Sin embargo, en Deportes en Agricultura, el periodista Juan Cristóbal Guarello se dio tiempo para darle un breve, pero potente consejo: la U debe dejar pasar el agua bajo el río y ya el próximo año pedir que le rebajen los partidos a puertas cerradas.

Guarello aconseja a la U no apelar a la Conmebol y da la estrategia.

“La U tendría que hacer lo siguiente: comérsela ahora, e ir el próximo año con una apelación. Este año no hay ninguna posibilidad. Y trata que Independiente quede peor“, lanzó tajante Guarello.

Asimismo, en voz de su presidente, el polémico Néstor Grindetti, Independiente adelantó que no apelarán a la eliminación dictada por la Unidad Disciplinaria de Conmebol, pero sí a la sanción económica y de partidos sin público.

Cabe recordar que el fallo de Conmebol se puede apelar con fecha límite de siete días de corrido a partir de hoy. Eso sí, el abogado de la U informó que aún no prepararán la presentación, a espera de saber los fundamentos del fallo.