Siguen las reacciones y repercusiones por el bullado fallo de la Conmebol que descalificó a Independiente de la Copa Sudamericana 2025, dándole la clasificación para los cuartos de final a Universidad de Chile, esto tras los macabros incidentes ocurridos en Avellaneda.

Si la U quedó molesta por la sanción de siete partidos como local a puertas cerradas, el enojo de Independiente por la eliminación es incalculable.

Es que a Independiente se le olvidó que como organizador debía encargarse de una seguridad inexistente para sus hinchas y los forofos visitantes, recordando además que la policía en vez de ayudar hizo todo lo contrario en el estadio Libertadores de América.

Así, el Rojo dedicó una furiosa carta disparando contra Conmebol y Universidad de Chile, en la que incluso pidió retirar del Museo de la Conmebol los trofeos prestados por el Rojo.

“Aprovechen de devolver a Colo Colo la Libertadores robada”

Y un argentino, declarado hincha fanático y “termo por Colo Colo” agarró papa. El influencer Darito0k aprovechó su rabia contra Independiente, en solidaridad con la U, para exigir que en el movimiento de trofeos, el Rojo le devuelva al Cacique la Copa Libertadores 73, que no pocos plantean que fue conseguida a través de un robo incuestionable por los de Avellaneda.

“Miren este comunicado que acaba de sacar Independiente… le pidió a la Conmebol que retiren todos los trofeos del museo, que ganó Independiente a lo largo de toda su historia. Ya que van a sacar todos los trofeos, que los saquen y que uno, que recuerdan muy bien, lo manden para Chile… que lo manden para el Museo de Colo Colo“, reclamó Darito0k en su cuenta de Instagram.

Sentenció “la Libertadores 1973, porque la Libertadores 73 le corresponde a los míos, le corresponde a Colo Colo. Así que por favor, saquen las copas de ahí y una mándenla para el estadio Monumental. Muchas gracias“.

Cabe recordar que Independiente ganó la Copa Libertadores 1973 anotando un gol con empujón al arquero de Colo Colo, Adolfo Nef, además de anularse un tanto legítimo a Carlos Caszely. Incluso, tiempo después el árbitro Romualdo Arppi Filho, manifestó que le habían recomendando “que Colo Colo fuera campeón”. Eso sin contar la escandalosa final contra Unión Española el 75.