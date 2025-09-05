En Argentina no cayó nada bien la sanción de la Conmebol a Independiente y la clasificación de U. de Chile. Es por esto que Gonzalo Fouillioux salió al paso de las afirmaciones de sus colegas en Buenos Aires.

Desde el organismo que dirige al fútbol sudamericano decidieron mantener lo que sucedía en cancha, donde los Azules se imponían por 2-1, dejando fuera al Rojo. Ahora serán los dirigidos por Gustavo Álvarez quienes se enfrentarán en cuartos de final a Alianza Lima.

Fouillioux cargó contra la prensa argentina

En Argentina han cuestionado bastante la decisión final de la Conmebol. Incluso, periodistas como Gastón Edul o Gustavo López han señalado que desde ahora cada club que vaya ganando podrían generar destrozos de visitante. Esta afirmación no le gustó a Gonzalo Fouillioux, quien respondió en Balong Radio.

ver también ¡Jaque mate! La U contesta odiosa carta de Independiente y lo manda literalmente a llorar a la FIFA, dirección incluida

“Hay un argumento que lo encuentro, pero básico y que me sorprende que colegas argentinos de mucho prestigio y de muchos años de periodismo, caigan en el argumento tan básico de decir ‘con esto se fija un precedente muy peligroso, que va cualquier hinchada que le conviene un resultado deportivo, deja la embarrada y pasa’. Es como hacer periodismo sin un mínimo de sentido común“, indició Fouillioux.

“Si todo un público local se porta bien, si tú como organizador cumples con turol de seguridad y son los visitantes que solamente hacen los destrozos, van a sancionar al visitante, eso del precedente es absurdo”, complementó el también periodista de TNT Sports.

La U superó la accidentada llave ante Independiente. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Por último, Gonzalo Fouillioux explicó que Universidad de Chile igual recibió sanciones. Los Azules no podrán tener público ni como local ni como visitantes en sus siguientes 14 partidos, lo cual afectará fuertemente a las arcas del Romántico Viajero.

“Ponen como si la U se las llevara peladas y gratis, en ingresos, un partido de copa internacional le generan ingresos, no todo es utilidad, pero en ingresos son como mil millones de pesos por partido, o sea que siete partidos sin jugar en ingresos son siete millones de dólares, tú pasas ¿pero a qué costo? ni hablar lo que es ser local sin hinchas“, cerró Fouillioux.