Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Independiente le declara la guerra a Conmebol y hace insólita exigencia: “Están matando al fútbol”

Independiente reacciona al fallo que lo deja fuera de Copa Sudamericana. Pidieron que saquen y devuelvan toda referencia al club del museo de la Conmebol.

Por Javiera García L.

Independiente envió esta carta a Conmebol
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTIndependiente envió esta carta a Conmebol

Independiente le respondió con todo a la Conmebol tras el fallo que clasificó a U. de Chile en la Copa Sudamericana. En sus redes sociales, el Rojo compartió una carta dirigida a Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en duros términos.

“Club Atlético Independiente se dirige a usted para manifestar su más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside, la cual ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra institución“, parten diciendo en Argentina.

Mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y la especulación empresarial”, sostuvieron.

En ese sentido, el Rojo acusó a Conmebol de tomar “una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros“.

Independiente mandó una carta a Conmebol tras el fallo | Photosport

Independiente mandó una carta a Conmebol tras el fallo | Photosport

Pato Yáñez queda indignado con el castigo de Conmebol a Independiente: “Intentaron asesinar”

ver también

Pato Yáñez queda indignado con el castigo de Conmebol a Independiente: “Intentaron asesinar”

Independiente se lanza contra Conmebol y Alejandro Domínguez

La decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en la cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como ‘premio’ la clasificación“, agregaron desde Independiente.

Publicidad

“Lo decimos con toda claridad: el fallo emitido es una afrenta al espíritu del deporte, una violación a su propio reglamento y un insulto a la memoria de millones de hinchas que construyeron la grandeza de este continente con sacrificio y pasión. No es solo Independiente el que ha sido condenado: es la justicia deportiva la que ha sido pisoteada. Están matando al fútbol“, dijeron.

En medio de su indignación, acusando que “resulta inaceptable que se pretenda utilizar la historia y gloria de Independiente”, el club argentino exigió “que se elimine toda referencia a nuestra institución en el Museo de la Conmebol” y “que se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por independiente al Museo de la Conmebol“.

Tweet placeholder
Publicidad
    Lee también
    "Está muerto para mí": argentino corta amistad con Álvarez por la U
    U de Chile

    "Está muerto para mí": argentino corta amistad con Álvarez por la U

    El argentino que dejó en 0 a Vigouroux en el fútbol chileno
    Selección Chilena

    El argentino que dejó en 0 a Vigouroux en el fútbol chileno

    "45 whiscolas": Solabarrieta recordó su carrete con Diego Maradona
    Chile

    "45 whiscolas": Solabarrieta recordó su carrete con Diego Maradona

    Selección exige el regreso de Ricardo Gareca para levantar el equipo
    Internacional

    Selección exige el regreso de Ricardo Gareca para levantar el equipo

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo