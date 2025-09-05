Independiente le respondió con todo a la Conmebol tras el fallo que clasificó a U. de Chile en la Copa Sudamericana. En sus redes sociales, el Rojo compartió una carta dirigida a Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en duros términos.

“Club Atlético Independiente se dirige a usted para manifestar su más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside, la cual ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra institución“, parten diciendo en Argentina.

“Mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y la especulación empresarial”, sostuvieron.

En ese sentido, el Rojo acusó a Conmebol de tomar “una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros“.

Independiente mandó una carta a Conmebol tras el fallo | Photosport

Independiente se lanza contra Conmebol y Alejandro Domínguez

“La decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en la cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como ‘premio’ la clasificación“, agregaron desde Independiente.

“Lo decimos con toda claridad: el fallo emitido es una afrenta al espíritu del deporte, una violación a su propio reglamento y un insulto a la memoria de millones de hinchas que construyeron la grandeza de este continente con sacrificio y pasión. No es solo Independiente el que ha sido condenado: es la justicia deportiva la que ha sido pisoteada. Están matando al fútbol“, dijeron.

En medio de su indignación, acusando que “resulta inaceptable que se pretenda utilizar la historia y gloria de Independiente”, el club argentino exigió “que se elimine toda referencia a nuestra institución en el Museo de la Conmebol” y “que se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por independiente al Museo de la Conmebol“.

