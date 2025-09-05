Conmebol tomó una decisión después del escándalo: U. de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Alianza Lima, mientras que Independiente quedó descalificado de la presente edición del torneo por lo ocurrido en Avellaneda.

Adicionalmente, desde Asunción castigaron tanto al Bulla como al Rojo con siete partidos de local y siete partidos de visita sin su público en copas internacionales. Ambos equipos ya trabajan en apelar a esta parte del dictamen, que les traería fuertes repercusiones económicas.

Patricio Yáñez estuvo en desacuerdo con este sanción, porque considera injusto que las hinchadas de los equipos hayan recibido el mismo castigo. Para el ex Colo Colo, el Rojo la sacó barata. De hecho, el exfutbolista protagonizó un acalorado debate en Radio Agricultura sobre el tema.

“Es desproporcionado lo que hizo la barra de Independiente, los delincuentes, los que trataron de asesinar, con los hinchas de la U“, partió diciendo Pato Yáñez en la edición matutina del programa radial.

Pato Yáñez molesto por el castigo a Independiente

Cristián Caamaño le discutió: “Lo que hicieron los hinchas de la U le genera un daño enorme al club. Para que se den cuenta de que por defender a los delincuentes van a tener que comerse la Copa Libertadores o Copa Sudamericana el otro año por televisión“.

“Yo estoy de acuerdo con lo deportivo. A Independiente lo eliminan porque la organización no fue la adecuada. Pero lo que vi es una desproporción terrible, con siete partidos para Independiente y siete para la U. No se puede comparar“, respondió Yáñez.