Fernando Ortiz ya se mueve como en su casa en Colo Colo. Por esta razón, llegó a presenciar el amistoso de los históricos albos ante Alianza Lima. Ahí, vivió un especial reencuentro.

Ortiz comenzó esta semana su trabajo en Macul. La fecha FIFA le cayó como anillo al dedo, ya que de esta forma ha podido realizar las prácticas con los jugadores sin la presión de tener partidos oficiales. Poco a poco quiere ir imponiendo su estilo.

Fernando Ortiz y su lindo reencuentro

Durante este sábado, el equipo de históricos de Colo Colo enfrentó en un duelo amistoso a Alianza Lima. Esto debido a la amistad que une a ambos clubes, siendo bautizado el encuentro como “clásico de la hermandad”.

Pese al frío, Fernando Ortiz no se perdió la oportunidad de estar en el Estadio Monumental y ver el encuentro amistoso entre las viejas glorias de los Albos y los Íntimos. En ese lugar fue donde se reencontró con un ex compañero entre los ídolos de Colo Colo.

Se trata de Rodrigo Meléndez. Cuando el ex volante de corte vio a Ortiz, se abrazaron como amigos de toda la vida protagonizando un lindo momento en Macul. Pues claro, ambos fueron compañeros durante sus carreras como futbolistas.

Kalule y el Tano compartieron camarín en Estudiantes de La Plata, entre 2004 y 2005. Ahí forjaron una bonita relación, la cual los reencontró casi 20 años después en el Estadio Monumental. Ahora Ortiz querrá darle alegrías a los hinchas de Colo Colo, tal como lo hizo Meléndez en el pasado.

El debut de Fernando Ortiz como entrenador de Colo Colo será el próximo 14 de septiembre, cuando enfrente a Universidad de Chile por la Supercopa en el Estadio Santa Laura. Claro que el partido busca ser aplazado por los Azules. Por ahora, se juega.