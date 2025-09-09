Este martes 9 de septiembre, la Selección Chilena cierra un camino para el olvido en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Chile enfrentará a Uruguay, ya clasificado, en un duelo que no define nada en la tabla, pero que de todas formas genera expectativas, sobre todo con la figura de Marcelo Bielsa regresando a la cancha donde escribió parte de la historia del fútbol chileno.

ver también Perú se mete de lleno y le quiere robar el entrenador a la selección chilena: “Es un DT paternalista…”

¿A qué hora juega Chile vs. Uruguay?

El partido se juega hoy martes 9 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Se podrá ver por televisión abierta en Chilevisión, incluyendo su señal online.

También será transmitido en directo por ESPN y por streaming en Disney+.

ver también Bichi Borghi encara a sus compañeros para defender a Nicolás Córdova en la Roja

¿Cómo llegan Chile y Uruguay?

La Roja de Nicolás Córdova viene golpeada tras la dura caída 3-0 ante Brasil en Río.

Uruguay, en cambio, llega con viento a favor tras golear por el mismo marcador a Perú en Montevideo y ya piensa en el Mundial 2026 con la tranquilidad del deber cumplido.

La posible formación de Chile

Todo apunta a que Chile apostará por un equipo renovado:

Arco: Lawrence Vigouroux

Lawrence Vigouroux Defensa: Fabián Hormazábal, Iván Román, Paulo Díaz y Matías Sepúlveda

Fabián Hormazábal, Iván Román, Paulo Díaz y Matías Sepúlveda Mediocampo: Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Lucas Assadi y Emiliano Ramos

Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Lucas Assadi y Emiliano Ramos Delantera: Ben Brereton y Emiliano Ramos

Publicidad

Publicidad

ver también Nico Córdova hace cambios de última hora: Formación de Chile para enfrentar a Uruguay

Tabla de posiciones Eliminatorias Mundial 2026