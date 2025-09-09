Es tendencia:
¿A qué hora es el partido de Chile vs. Uruguay? Horario, transmisión y dónde ver en vivo las Eliminatorias

La Roja cierra su camino en las Eliminatorias ante un Uruguay ya clasificado. Será en el Estadio Nacional y con Marcelo Bielsa de vuelta en Santiago.

Por Javiera López Godoy

Ben Brereton de Chile y Nahitan Nandez de Uuruguay
© Getty ImagesBen Brereton de Chile y Nahitan Nandez de Uuruguay

Este martes 9 de septiembre, la Selección Chilena cierra un camino para el olvido en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Chile enfrentará a Uruguay, ya clasificado, en un duelo que no define nada en la tabla, pero que de todas formas genera expectativas, sobre todo con la figura de Marcelo Bielsa regresando a la cancha donde escribió parte de la historia del fútbol chileno.

¿A qué hora juega Chile vs. Uruguay?

El partido se juega hoy martes 9 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Se podrá ver por televisión abierta en Chilevisión, incluyendo su señal online.
También será transmitido en directo por ESPN y por streaming en Disney+.

¿Cómo llegan Chile y Uruguay?

La Roja de Nicolás Córdova viene golpeada tras la dura caída 3-0 ante Brasil en Río.

Uruguay, en cambio, llega con viento a favor tras golear por el mismo marcador a Perú en Montevideo y ya piensa en el Mundial 2026 con la tranquilidad del deber cumplido.

La posible formación de Chile

Todo apunta a que Chile apostará por un equipo renovado:

  • Arco: Lawrence Vigouroux
  • Defensa: Fabián Hormazábal, Iván Román, Paulo Díaz y Matías Sepúlveda
  • Mediocampo: Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Lucas Assadi y Emiliano Ramos
  • Delantera: Ben Brereton y Emiliano Ramos
Tabla de posiciones Eliminatorias Mundial 2026

  • Argentina: 38 puntos
  • Brasil: 28 puntos
  • Uruguay: 27 puntos
  • Ecuador: 26 puntos
  • Colombia: 25 puntos
  • Paraguay: 25 puntos
  • Venezuela: 18 puntos
  • Bolivia: 17 puntos
  • Perú: 12 puntos
  • Chile: 10 puntos
