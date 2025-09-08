Es tendencia:
Internacional

Perú se mete de lleno y le quiere robar el entrenador a la selección chilena: “Es un DT paternalista…”

El cuadro incaico vive el mismo proceso que la Roja y en Lima están buscando a un nuevo cuerpo técnico para el proceso de 2030.

Por Carlos Silva Rojas

Perú piensa en el mismo DT que suena en Chile para su selección

La selección chilena jugará este martes su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay. Se vivirá un ambiente desolador en el estadio Nacional, con un recinto semivacío y el equipo nacional intentando no ser último.

El proceso de la Roja fue tan malo, que nunca había llegado a la jornada final de las Clasificatorias con tan pocos puntos, porque apenas suma 10 unidades y corre riesgo de cumplir su peor registro.

La Federación de Fútbol de Chile debe replantear muchas situaciones para el próximo proceso, para el cual no hay un entrenador definido, pero sí varios candidatos.

Perú se mete en la disputa por contratar a Gustavo Quinteros

Una de las opciones que suena fuerte para dirigir a Chile es el argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros, quien se ha cansado de decir que quiere entrenar a la Roja.

El estratega está libre y hace poco desechó la opción de volver a Colo Colo, porque quiere un desafío más fuerte, pero le salió gente al camino a la ANFP.

En Bolavip Perú apuntan que Quinteros es una de las opciones que tiene el también eliminado elenco peruano para que sea su nuevo director técnico.

Gustavo Quinteros es otro de los entrenadores que anda libre y que podría aportar mucho en la Selección Peruana“, expresó el citado medio.

“En este caso sabe lo que es jugar las Eliminatorias, también ha dirigido equipos importantes en el continente. Su sistema favorito es el 4-2-3-1 que le va bastante bien al equipo patrio. Es un DT paternalista, por lo que caería muy bien en el grupo“, agregó.

Gustavo Quinteros espera el llamado para volver a dirigir, con Chile y Perú mirándolo para el proceso de 2030.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Uruguay por las Eliminatorias?

La selección chilena cierra su triste paso por las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas, en el estadio Nacional.

