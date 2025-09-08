Perú se mete de lleno y le quiere robar el entrenador a la selección chilena: “Es un DT paternalista…”

La selección chilena jugará este martes su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay. Se vivirá un ambiente desolador en el estadio Nacional, con un recinto semivacío y el equipo nacional intentando no ser último.

El proceso de la Roja fue tan malo, que nunca había llegado a la jornada final de las Clasificatorias con tan pocos puntos, porque apenas suma 10 unidades y corre riesgo de cumplir su peor registro.

La Federación de Fútbol de Chile debe replantear muchas situaciones para el próximo proceso, para el cual no hay un entrenador definido, pero sí varios candidatos.

ver también ¿Cortado para siempre? Córdova se olvida del gran criticado de la Roja para el partido con Uruguay

Perú se mete en la disputa por contratar a Gustavo Quinteros

Una de las opciones que suena fuerte para dirigir a Chile es el argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros, quien se ha cansado de decir que quiere entrenar a la Roja.

El estratega está libre y hace poco desechó la opción de volver a Colo Colo, porque quiere un desafío más fuerte, pero le salió gente al camino a la ANFP.

En Bolavip Perú apuntan que Quinteros es una de las opciones que tiene el también eliminado elenco peruano para que sea su nuevo director técnico.

Publicidad

Publicidad

“Gustavo Quinteros es otro de los entrenadores que anda libre y que podría aportar mucho en la Selección Peruana“, expresó el citado medio.

Gustavo Quinteros está en la mira de Perú. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

“En este caso sabe lo que es jugar las Eliminatorias, también ha dirigido equipos importantes en el continente. Su sistema favorito es el 4-2-3-1 que le va bastante bien al equipo patrio. Es un DT paternalista, por lo que caería muy bien en el grupo“, agregó.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Quinteros espera el llamado para volver a dirigir, con Chile y Perú mirándolo para el proceso de 2030.

ver también Selección apunta a Jorge Almirón como su flamante nuevo entrenador: “Le vendría bien…”

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Uruguay por las Eliminatorias?

La selección chilena cierra su triste paso por las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas, en el estadio Nacional.