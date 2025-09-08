Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Selección apunta a Jorge Almirón como su flamante nuevo entrenador: “Le vendría bien…”

El despedido entrenador de Colo Colo tiene chances de volver al ruedo tras su pésima temporada 2025 en el fútbol chileno.

Por Carlos Silva Rojas

Jorge Almirón tiene chances de volver a dirigir.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTJorge Almirón tiene chances de volver a dirigir.

Colo Colo le armó un plantel de lujo al entrenador argentino Jorge Almirón para la temporada 2025, sin embargo, no lo pudo administrar y terminó siendo despedido.

El cuadro albo de la mano del Míster fue un bostezo en la campaña que está en curso, porque fue eliminado de la Copa Libertadores, Copa Chile y no peleó el título de la Liga de Primera.

Almirón se fue de Chile luego de negociar su salida con Blanco y Negro, porque tenía contrato hasta finales de 2026, pero los malos resultados lo sacaron de la banca de Colo Colo.

¿Cortado para siempre? Córdova se olvida del gran criticado de la Roja para el partido con Uruguay

ver también

¿Cortado para siempre? Córdova se olvida del gran criticado de la Roja para el partido con Uruguay

Jorge Almirón es candidato para dirigir la selección peruana

Jorge Almirón, que sacó campeón a Colo Colo en 2024, está esperando una oferta para volver a dirigir y en Bolavip Perú indican que es candidato para llegar a la selección peruana.

El cuadro incaico quedó eliminado del Mundial de 2026 al igual que Chile y este martes termina el interinato de Óscar Ibáñez, por lo que la Federación Peruana de Fútbol está buscando a un nuevo cuerpo técnico.

Jorge Almirón está sin dirigir tras ser despido de Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Jorge Almirón está sin dirigir tras ser despido de Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

El nombre de Almirón gusta en el país incaico y señalan que “ha sabido dirigir a importantes equipos a lo largo de su carrera profesional. Boca Juniors, Colo Colo, Independiente, entre otros clubes”.

“Es un DT que si bien no tiene experiencia en Eliminatorias, si sabe manejar bien el grupo y el Perú es algo que se necesita mucho. Suele jugar con un 4-3-3 que le vendría bien al Perú también“, agregaron.

Jorge Almirón está esperando una opción para dirigir y esa puede ser en un rival de Chile como Perú.

Publicidad
Ecuador se ilusiona con José Mourinho para el Mundial y responden con todo: “Cada uno…”

ver también

Ecuador se ilusiona con José Mourinho para el Mundial y responden con todo: “Cada uno…”

Lee también
Ojo Chile: Otra selección quiere ser dolor de cabeza por la altura
Selección Chilena

Ojo Chile: Otra selección quiere ser dolor de cabeza por la altura

Perú se mete de lleno y le quiere quitar el DT a la Roja
Selección Chilena

Perú se mete de lleno y le quiere quitar el DT a la Roja

¡Increíble! Piden a gritos que el anti trabajador Gareca sea su DT
Internacional

¡Increíble! Piden a gritos que el anti trabajador Gareca sea su DT

La Roja se juega más que el orgullo: puede ser la peor de la historia
Selección Chilena

La Roja se juega más que el orgullo: puede ser la peor de la historia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo