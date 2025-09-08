Selección apunta a Jorge Almirón como su flamante nuevo entrenador: “Le vendría bien…”

Colo Colo le armó un plantel de lujo al entrenador argentino Jorge Almirón para la temporada 2025, sin embargo, no lo pudo administrar y terminó siendo despedido.

El cuadro albo de la mano del Míster fue un bostezo en la campaña que está en curso, porque fue eliminado de la Copa Libertadores, Copa Chile y no peleó el título de la Liga de Primera.

Almirón se fue de Chile luego de negociar su salida con Blanco y Negro, porque tenía contrato hasta finales de 2026, pero los malos resultados lo sacaron de la banca de Colo Colo.

Jorge Almirón es candidato para dirigir la selección peruana

Jorge Almirón, que sacó campeón a Colo Colo en 2024, está esperando una oferta para volver a dirigir y en Bolavip Perú indican que es candidato para llegar a la selección peruana.

El cuadro incaico quedó eliminado del Mundial de 2026 al igual que Chile y este martes termina el interinato de Óscar Ibáñez, por lo que la Federación Peruana de Fútbol está buscando a un nuevo cuerpo técnico.

El nombre de Almirón gusta en el país incaico y señalan que “ha sabido dirigir a importantes equipos a lo largo de su carrera profesional. Boca Juniors, Colo Colo, Independiente, entre otros clubes”.

“Es un DT que si bien no tiene experiencia en Eliminatorias, si sabe manejar bien el grupo y el Perú es algo que se necesita mucho. Suele jugar con un 4-3-3 que le vendría bien al Perú también“, agregaron.

Jorge Almirón está esperando una opción para dirigir y esa puede ser en un rival de Chile como Perú.

