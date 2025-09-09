Alexis Sánchez fue presentado en sociedad como flamante nuevo refuerzo del Sevilla. El delantero de 36 años sorprendió a propios y extraños al volver al fútbol español para ser jugador del cuadro blanquirrojo, sobre todo tras una discreta campaña en el Udinese de Italia.

En conferencia de prensa el chileno se mostró feliz de este nueve desafío que se viene para su carrera, afirmando que “Sevilla se encontrará con un Alexis más maduro, que decide los tiempos. Cuando estaba en el Barcelona corría de aquí para allá, no entendía tanto el fútbol, pero tenía otros jugadores, otro ambiente”.

“Estoy con ganas de jugar en este campo, ver a la afición y darle una alegría. El ambiente del grupo está muy bueno. Creo que este año va a ser lindo”, agregó.

Sin embargo, una de las declaraciones del Tocopillano que más llamó la atención fue la respuesta a Lamine Yamal, quien quedó sorprendido hace unos días por la vuelta de Sánchez al fútbol español en este mercado.

“Lamine sabe que soy bueno para el fútbol”

El joven jugador de 18 años comentó al ratificarse el fichaje del chileno que “siempre me ha gustado el cierre de mercado, porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez a Sevilla”.

Alexis Sánchez firmó un contrato de una temporada en el Sevilla. | Foto: Sevilla.

Esas palabras tuvieron respuesta en el propio bicampeón de América, quien aseguró que “Lamine sabe que soy bueno para el fútbol”.

“Creo que lo dijo porque jugué en el Barcelona, pero me pone contento lo que dijo. Me encanta enfrentar a equipos grandes y a jugadores fuertes”, concluyó.

¿Hasta cuándo dura el contrato de Alexis Sánchez en el Sevilla?

El atacante chileno de 36 años firmó un contrato con el cuadro blanquirrojo por un temporada, es decir, hasta junio del 2026.

