“20 años juntos”: Alexis Sánchez sorprende con mítico dorsal en Sevilla

Alexis Sánchez se transformó en el último refuerzo del Sevilla para disputar la temporada de LaLiga. El Bicampeón de América llegó en el cierre del mercado de pases y ahora empieza su puesta a punto para debutar.

“Es un complemento y puede dar mucho con su experiencia a nuestros jóvenes. Creo que nos puede dar bastantes minutos o partidos a lo largo de la temporada”, recalcó el director deportivo Antonio Cordón en la llegada del delantero.

ver también Más de 89 mil reproducciones: Alexis Sánchez es nuevo refuerzo del Sevilla

Incluso en el cuadro español sacaron cuentas alegres ya que el fichaje fue a costo cero debido a que se pudo liberar del Udinese. Ahora de retorno en LaLiga tras 11 años, buscará llegar a su mejor versión en lo que puede ser su último baile en Europa.

El nuevo dorsal de Alexis Sánchez

Así las cosas el nacido en Tocopilla afina los últimos detalles para poder sumarse a los entrenamientos del Sevilla. Por lo que todavía hay chances de que pueda debutar el próximo 12 de septiembre ante el Elche.

ver también Gabriel Suazo le da una linda bienvenida a Alexis Sánchez al Sevilla: “Hay un grupo muy bueno, que lo…”

Para ello, Alexis Sánchez ya reveló el histórico número que portará en el Sevilla. Así fue como a través de sus redes sociales informó que llevará el “10”, el mismo que utilizó uno de sus ídolos como Diego Maradona.

Alexis Sánchez ocupará el 10 en el Sevilla.

Publicidad

Publicidad

Al astro trasandino en más de una ocasión lo ha homenajeado en redes sociales. Inclusive pudo enfrentarlo en el amistoso que disputó Universidad Católica ante Chile en 2006. Además compartió con él tras la final de la Copa Confederaciones y lo despidió tras su sorpresiva muerte en 2020.

Otro punto llamativo fue que el anuncio lo hizo junto a Fernando Felicevich, a quien agradeció la gestión para volver a España. “20 años juntos y unidos como siempre”, expresó en su Instagram junto con la camiseta que utilizará está temporada. Inclusive mostró la indumentaria de visitante y con el histórico número.