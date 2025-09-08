Es tendencia:
Esta es la razón por la que Alexis Sánchez ya saca aplausos en el Sevilla

El Maravilla tiene toda la atención sobre sí en España, donde ya empieza a ganarse los primeros elogios en el cuadro de Matías Almeyda.

Por Jose Arias

Alexis entrena a todo ritmo en el Sevilla.
Encontró su lugar. Alexis Sánchez está en Sevilla para ser parte del equipo de La Liga española y compañero de otro chileno, Gabriel Suazo, esperando romperla este año.

Si bien aún no le toca debutar, el Maravilla crea una impresión ídem en sus compañeros. En los entrenamientos, el tocopillano ha destacado, generando buena onda y sensaciones positivas entre sus compañeros.

Es lo que se resalta este lunes. En la escuadra sevillana no esperaban el nivel competitivo de Alexis Sánchez, al que no le gusta ser segundo. Por algo es su imagen celebrando la que quedó en la retina de todos tras la obtención de la primera Copa América para Chile, en 2015.

Alexis Sánchez compite como un juvenil en Sevilla

El video fue subido a la cuenta de X de El Chiringuito TV. Allí se muestra la práctica del cuadro dirigido por Matías Almeyda, en la que los jugadores compiten en un sprint.

“La competitividad de Alexis Sánchez en el entrenamiento del Sevilla”, resaltaron desde el sitio español, mostrando las imágenes en las que el tocopillano, aparentemente, vence a sus compañeros en velocidad.

El último partido jugado por Alexis, en Bolivia | Getty Images

Para el tocopillano esta es su segunda chance en tierras españolas, tras tres temporadas en el Barcelona, entre 2011 y 2014. Alexis llegó como agente libre al cuadro nervionenses.

¿Cuándo vuelve a jugar el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo?

Sevilla enfrentará al Elche, por la cuarta fecha de La Liga. El partido será este viernes 12 de septiembre, a las 16.00 horas, en el Ramón Sánchez Pizjuán.

