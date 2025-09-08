La Selección Chilena cierra su paso en las Eliminatorias, una de las peores para La Roja en toda su historia. Al frente está Uruguay, elenco que ya está clasificado al Mundial y que tiene a Marcelo Bielsa en la banca.

Tal como en la primera rueda de las Eliminatorias, Uruguay trae a un arquero suplente que, posiblemente, no tenga minutos, ante la superioridad de Sergio Rochet. Se trata de Santiago Mele, quien tiene cierta historia que roza con nuestro país.

Es que, si bien el portero juega actualmente en el Monterrey, en el pasado jugó Copa Libertadores y estuvo frente a frente con Colo Colo. Además, un portero albo sonó para su reemplazo, cuando partió a México.

ver también ¿Se quedará Nico Córdova en La Roja después del partido con Uruguay? El DT responde: “Espero de corazón…”

Golazo de Cepeda

Fue en la Copa Libertadores 2024, cuando Colo Colo enfrentó al Junior de Barranquilla. Por ese entonces, el portero del elenco colombiano era Santiago Mele y los cafeteros buscaban dar vuelta la serie, tras perder 1-0 en Santiago, con gol de Vicente Pizarro.

No obstante, no comenzó bien para el portero uruguayo. Santiago Mele vivió en primera persona el golazo con el que Lucas Cepeda silenció a todo el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El chileno la agarró casi a mitad de cancha, avanzó unos metros y rompió las redes con un cañonazo al palo del portero. GO-LA-ZO. ¿Repite ese tiro el martes, Luquitas?

Santiago Mele se comió un golazo de Lucas Cepeda | Photosport

Publicidad

Publicidad

El duelo terminó 2-1 a favor del Cacique, gracias a un tanto de Maximiliano Falcón y Colo Colo terminó eliminando al Junior de Santiago Mele. Después, caería en cuartos de final ante River Plate.

Por su parte, el arquero destrozó todo a su paso tras la eliminación en Barranquilla. Ni los fondos de entrevista de la Conmebol se salvaron. Malas pulgas el uruguayo.

Publicidad

Publicidad

Serrucho de De Paul

Santiago Mele estaba muy cerca de partir al fútbol mexicano. Aún ni se despedía cuando sonó un colocolino en su reemplazo. Fernando De Paul estuvo en la carpeta del Junior de Barranquilla, justo a mitad de este año. Y, también justo, cuando Brayan Cortés estaba coqueteando con Peñarol.

Fernando De Paul pudo partir al Junior de Barranquilla | Photosport

Una partida del Tuto habría provocado un verdadero cisma en la interna de Colo Colo, que finalmente dejó partir a Brayan Cortés. De haberse ido De Paul, el meta chileno probablemente todavía sería el titular albo.

Publicidad

Publicidad