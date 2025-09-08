Las Eliminatorias llegan a su fin. Con casi todo dicho en la zona de Conmebol, lo único que queda para la Selección Chilena es obtener un resultado positivo ante Uruguay y propiciar un buen final de recorrido.

Al frente estará Marcelo Bielsa, mítico DT de La Roja en el Mundial de Sudáfrica 2010 y que goza de gran cariño en nuestro país. Para hacerle frente, Nicolás Córdova prepara un equipo que pueda inquietar e a los charrúas, sin la Generación Dorada mediante.

Pero, no son muchas las esperanzas de un resultado rimbombante. Lo mostrado ante Brasil, si bien tuvo atisbos de mejora, no alcanza para competir con combinados de gran renombre. ¿Se podrá revertir la situación este martes?

Nicolás Córdova es el presente de La Roja… ¿y también el futuro?

Es el DT de la Selección Chilena por una suerte de casualidad. O, por lo menos, no fue una búsqueda lo que lo llevó a estar al mando de la Adulta. Es por eso que Nicolás Córdova se toma las cosas con calma y asume que este es su momento, sin pensar en que se quedará al mando del Equipo de Todos.

“A mí me tienen que juzgar por el trabajo que hago en las juveniles, que para eso me contrataron. Pusimos la cara en la Adulta para que la Federación tome una decisión no apurada y que venga alguien, quien sea, que nos guíe para clasificar, porque es insostenible perdernos otro mundial“, comenzó diciendo Nico Córdova, dejando entrever que no se inmortaliza en el cargo

“Yo voy a trabajar desde el lugar que me toque, y tengo muy claro que podría haber tres panoramas: que me nombren a la adulta, que siga en las juveniles o que salga. Es ley de vida“, añadió sobre su panorama como DT.

“Mi presente es el partido con Uruguay y llegar de buena forma para el debut, lo demás ni me lo cuestiono. Quedan muchos eventos para tomar una decisión para el próximo año. Lo que espero de corazón es que quien venga nos lleve a un proceso para clasificar al Mundial. No se soporta más. Lo necesitamos y debemos trabajar duro, porque así como están las cosas hoy es muy difícil”, cerró.

La Roja entrena pensando en Uruguay | Photosport

¿Cuándo juega Chile ante Uruguay por Eliminatorias?

La Selección Chilena jugará ante su símil de Uruguay este martes 9 de septiembre, a las 20.30 horas, en el Estadio Nacional. Es el último partido rumbo al Mundial de 2026.

