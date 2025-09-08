La Selección Chilena encara el final de las Eliminatorias con hidalguía, pero también con la enseñanza de lo ocurrido rumbo al Mundial 2026. No fue un buen trayecto el de La Roja, pero se espera un cierre esperanzador.

Para ello, Nicolás Córdova intentará poner lo mejor a su disposición, frente al Uruguay de Marcelo Bielsa. Partido difícil, pero que cuenta con la tranquilidad de que la Selección no tiene nada que perder.

Pese a que aún es poco lo que se puede sacar en limpio del proceso de Nico Córdova, ya se levantan voces de crítica. Tienen que ver más con la forma en la que llegó a la banca chilena que a su rendimiento.

Juan Cristóbal Guarello pone en tela de juicio la escalada de Nicolás Córdova

En La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello suele tener una mirada propia sobre los acontecimientos deportivos. En esta ocasión, se refirió a cómo Nicolás Córdova llegó a ser el DT de la Selección Chilena.

“Cuando Nicolás Córdova llegó a Juan Pinto Durán, fue como Gerente de Selecciones. Se dijo que no iba a dirigir ninguna selección, ni la adulta, ni la Sub-20, ni la Sub-17. Él iba a hacer el plan integral”, empezó narrando Guarello, cronológicamente.

“Al poco tiempo, se va Berizzo y tiene que dirigir en Ecuador. Se entendió que no había otro entrenador y lo más lógico es que agarrara Córdova”, continuó JCG.

“Luego, le dan el premio de consuelo a Chile del Mundial Sub-20. Y ahí Córdova agarra al tiro. Después, está la Selección Sub-23, la olímpica, y también agarra. Y por último, se va Gareca y agarra también”, reflexionó.

“Grandes ambiciones”

Para JCG las palabras que anunciaban la llegada de Córdova como gerente de selecciones, quedaron en el viento. “No sé si Córdova los engañó, si en la ANFP no hay plata o sólo a Córdova se le afiló el colmillo”, analizó Guarello.

“Yo creo que tiene grandes ambiciones de seguir en la Adulta después del Mundial Sub-20”, cerró JCG, quien no está del todo contento con la forma de escalar del actual DT de La Roja.