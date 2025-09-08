Después de vivir la peor temporada de su carrera y a sus 36 años, Alexis Sánchez se prepara para un nuevo desafío. El Niño Maravilla sorprendió al mundo entero luego de dejar Udinese para volver a España a jugar por un gigante dormido.

El tocopillano llegó al Sevilla, que el año pasado luchó por evitar el descenso, buscando recuperar la versión que la rompió en Europa. Pero una de las cosas que más llamó la atención fue el dorsal con el que fue presentado: el 10.

El delantero dejó atrás la 7 que llevó tantos años en su espalda y se adueñó de la camiseta que utilizó en la selección chilena antes de ser cortado por Nicolás Córdova. Una situación por la que muchos buscan explicaciones y que este lunes encontró una.

Sevilla le da su respaldo a Alexis Sánchez con la 10

En España siguen sorprendidos con la inesperada movida en el cierre del mercado de fichajes entre Alexis Sánchez y Sevilla. El Niño Maravilla regresa a La Liga para jugar por los Blanquirrojos luego de una temporada que ha generado preocupación.

Sevilla le entregó la 10 a Alexis Sánchez para darle su respaldo inmediato. Foto: Sevilla.

Pero como una forma de motivarlo a dejar atrás su complejo segundo paso por Udinese, el elenco español tuvo un particular gesto. Dándole una camiseta histórica, busca que se enfoque en romperla y así ayude al equipo a volver a pelear entre los mejores.

Así lo dio a conocer el Diario de Sevilla, donde destaparon que fue este el motivo por el que Sevilla le dio dicho número a Alexis Sánchez. “El chileno llevará el dorsal 10. Lo hereda de Suso. Es una forma de darle galones“.

Aunque más allá del gesto, el citado medio remarca que el Niño Maravilla tendrá que responder a la confianza con fútbol. “Deberá ganárselos en el campo“, enfatizaron.

Quedará esperar ahora para ver cómo es que utilizarán al chileno en esta nueva etapa. Se espera que su rol sea un poco más enganchado en la cancha y no tan en ofensiva como en antaño, aunque será el técnico Matías Almeyda el que tenga la última palabra.

Alexis Sánchez cuenta las horas para poder hacer su estreno con la camiseta del Sevilla. El Niño Maravilla está listo para dar vuelta la página y buscar una revancha personal en Europa, de donde se niega a partir.

¿Cuándo debuta Alexis Sánchez en Sevilla?

Alexis Sánchez entrena con a sus compañeros y espera para hacer su debut con la camiseta del Sevilla. Esto puede ocurrir el próximo viernes 12 de septiembre cuando, desde las 16:00 horas, reciban al Elche por La Liga.

Así está Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga

