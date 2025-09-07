Es tendencia:
Alexis se desahoga con misterioso mensaje en Sevilla: “Es lo único que nunca se recupera”

El tocopillano ya se entrena en su nuevo club, donde manda una reflexión en sus plataformas digitales por las críticas.

Por Cristián Fajardo C.

Alexis Sánchez entrena en Sevilla.

Alexis Sánchez comenzó a escribir una nueva historia en el fútbol, que para muchos puede ser la última de su carrera en Europa, una vez que firmó por el Sevilla.

El tocopillano ya se entrena junto a sus compañeros en su nuevo club, donde regresa al fútbol español luego de años en otras importantes ligas del Viejo Continente.

En medio de críticas por su estado físico, el chileno demuestra que no ha perdido para nada su mentalidad competitiva, por lo que decidió publicar un misterioso mensaje en sus redes sociales.

Una frase que es una enseñanza para sus seguidores, pero también abarca a sus compañeros y otros jugadores que vienen luchando por sus sueños, donde el reflexivo Alexis los apunta.

Alexis ocupará el dorsal 10 con el Sevilla. Foto: Sevilla.

¿Qué dijo Alexis Sánchez en Sevilla?

Fue en las historias de Instagram de Alexis Sánchez donde decidió publicar una fotografía de sus entrenamientos con el Sevilla, donde también quiso entregar una señal.

Luego de polémicas por su fichaje, donde muchos critican su real estado físico y aporte a sus 36 años, por lo que a ellos apuntó con un mensaje que puede llegar en lo profundo.

“Focus” comienza diciendo, done publicó una foto de él jugando acompañado por la música cumbia de Rodrigo Bueno y “La mano de Dios”, para rematar con lo siguiente:

“Tiempo es lo único que no se recupera; Entrena a full y concentrado”, redactó sobre la imagen.

Mira la fotografía de Alexis:

