El cierre del mercado de fichajes en Europa dejó una gran sorpresa con un chileno incluido. Alexis Sánchez finalmente concretó su salida de Italia y se transformó, a sus 36 años, en flamante refuerzo del Sevilla.

El Niño Maravilla regresa a La Liga de España luego de una vuelta para el olvido al Udinese. Allá buscará volver a recuperar el protagonismo de años atrás y así jugar la que puede ser su última temporada por esas tierras, algo que tiene muy sorprendida a la prensa española.

Distintos medios locales han abordado de varias maneras la llegada del tocopillano a los Blanquirrojos. Y este viernes se sumó uno más, con un análisis bastante particular. ¿La razón? Su deseo de seguir en la élite a pesar de su edad y presente.

Prensa española sorprendida con el “porfiado” Alexis Sánchez en Sevilla

La llegada de Alexis Sánchez al Sevilla ha dado que hablar en España. El regreso del Niño Maravilla a La Liga es llamativo por su edad y porque no estaba en los planes de nadie una movida como esta.

Alexis Sánchez ha generado revuelo en España con su llegada al Sevilla a sus 36 años. Foto: Sevilla.

Diario de Sevilla dedicó un artículo al tocopillano, al que calificó como “una estrella que se resiste a apagarse“. Ahí enfatizaron en que “espera que su estrella aún luzca rutilante en su regreso a la Liga, de donde salió en 2014 después de tres años en el Barcelona y tras haber ganado títulos en casi todos sus destinos, también en el Arsenal y el Inter, donde contribuyó a la conquista de la Copa de Italia en 2024. No hace tanto tiempo“.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea y destacando sus logros con la Roja, remarcaron en que el delantero se niega a dejar la élite del fútbol. “El chileno, bicampeón de la Copa América en 2015 (con Jorge Sampaoli) y 2016 (la del Centenario, con Pizzi), es un ídolo en su país. Pero, cerca de cumplir los 37 años, en Sevilla tiene que demostrar cuál es su motivación y que su luz futbolística no se ha apagado“.

De hecho, el citado medio asegura que Alexis Sánchez busca enamorarse otra vez del deporte que tantas alegrías le ha dado y que se las negó en Italia. “El delantero ha firmado un año tras desvincularse del Udinese, con un sueldo base. De otra forma no podría haber fichado en Nervión, donde espera disfrutar de la pasión del fútbol de nuevo“.

ver también Conocido periodista español se lanza sin piedad por llegada de Alexis al Sevilla: “Desilusionante”

Además destacaron que el Niño Maravilla apueste tanto como para incluso ponerse una camiseta histórica. “Llevará el dorsal 10. Un número para los astros, los elegidos. Y Alexis quiere que su estrella siga brillando“.

Publicidad

Publicidad

“Llega con ánimos renovados. El sacrificio económico, después de ganar mucho dinero en Europa, habla de su predisposición. Emplea un mensaje de alegría… como Cordón. Y también muestra esa garra ‘por ganar’ del técnico. ‘Con Almeyda conversamos y conectamos enseguida’. Ahora debe conectar con el equipo y con esa grada que admira“, sentenciaron.

Alexis Sánchez se prepara para un nuevo desafío en su carrera en un torneo en el que supo brillar años atrás. El Niño Maravilla buscará en Sevilla reencontrarse con su mejor versión y así tratar de disfrutar sus últimos años como profesional.

¿Cuándo debuta Alexis Sánchez en Sevilla?

Alexis Sánchez ya entrena junto a sus compañeros y cuenta las horas para hacer su debut con la camiseta del Sevilla. Esto puede ocurrir el próximo viernes 12 de septiembre cuando, desde las 16:00 horas, reciban al Elche por La Liga.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Sorprendente transacción! Este es el sueldo que cobrará Alexis Sánchez en el Sevilla

Así está el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga de España