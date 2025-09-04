El delantero chileno Alexis Sánchez volvió a LaLiga para incorporarse al Sevilla, después de una temporada complicada en el Udinese. Sin embargo, su fichaje abrió el debate sobre cómo será su rendimiento la alta competitividad del campeonato español.

Tras el anuncio, no todos miran con buenos ojos su llegada al equipo en donde también milita el chileno Gabriel Suazo, poniendo en duda su desempeño debido a la falta de continuidad que tuvo con el Udinese, en donde desde su regreso al club no pudo marcar goles, ni tampoco entregar asistencias, además de sumar pocos minutos en cancha.

Distintos medios españoles se refirieron a la llegada del tocopillano, El Diario de Sevilla señaló: “Poco más puede rascar el actual Sevilla que intentar reciclar al veteranísimo exfutbolista del Barcelona aprovechando su desencuentro con su técnico en Udinese, Kosta Runjaic”.

ver también ¡Sorprendente transacción! Este es el sueldo que cobrará Alexis Sánchez en el Sevilla

Periodista español se lanza por llegada de Alexis al Sevilla

A las críticas se suma la de Miguel Quintana, reconocido periodista español que dirige “La Pizarra de Quintana” en Radio Marca y comenta LaLiga en DAZN, quedó impresionado, y no de buena manera, por la llegada de los refuerzos.

“Pero en el día en que se te va tu crack, tu estrella, Dodi Lukébakio, el único jugador de ataque que llegará al Ramón Sánchez-Pizjuán fuera Alexis Sánchez con 36 años, con un año sin marcar en Italia, te lo dice todo. Es doloroso y desilusionante”.

El jugador es el nuevo fichaje de equipo español/Sevilla

Publicidad

Publicidad

Asimismo, agregó que él tiene fuentes que le señalaron hace algún tiempo sobre el presente del club. “Al Sevilla todavía le quedan 4 o 5 mercados para operar con cierta normalidad, ya ha pasado uno de ellos, mientras tanto el Sevillismo solo puede confiar en que Antonio Cordón, un excelente profesional, haya acertado con estas apuestas a bajo coste”.