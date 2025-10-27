Betis y Atlético de Madrid se medirán en el encuentro que pondrá fin a la décima jornada de LaLiga. Ambos conjuntos suman 16 puntos y buscan mantenerse cerca de los puestos de privilegio para seguir en la lucha por el liderato.

El equipo verdiblanco llega tras igualar sin goles ante el Genk en su tercer compromiso de la Europa League y atraviesa un positivo momento en el torneo doméstico, donde acumula cinco partidos sin conocer la derrota, con tres triunfos incluidos.

¿A qué hora juega Betis vs. Atlético Madrid y dónde ver EN VIVO?

Real Betis vs. Atlético de Madrid, se enfrentan este lunes 27 de octubre, desde a las 17:00 horas de Chile, en el Estadio La Cartuja, por la Liga Española.

El partido entre los Verdiblancos y Colchoneros, lo podrás ver por TV a través de DIRECTV y su señal deportiva de TV, DSports (610/1610).

También de forma online por su plataforma DGO y también estará disponible en Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

ver también “Es un…”: Manuel Pellegrini rompe el silencio en Betis y responde al interés de Chile

Tabla de posiciones de LaLiga 2025

Publicidad