El Betis tiene un nuevo entrenador. No para reemplazar aún a Manuel Pellegrini, aunque muchos piensan que Andrés Guardado, nuevo técnico de las juveniles del cuadro andaluz, puede llegar en el futuro al primer equipo.

La historia del mexicano, que se retiró la temporada pasada, es bastante peculiar con el Ingeniero. Esto a raíz de una pelea que tuvieron a fines del 2023, antes de las vacaciones de fin de año.

“El míster y yo somos como un matrimonio, tal cual. Un matrimonio en el que nos queremos mucho y en el que discutimos también y eso no tiene que asustar a nadie”, señaló Guardado el 2024 a Cadena SER tras el incidente.

“No veo el escándalo. Obviamente no gusta que se filtren ese tipo de cosas, porque al final son cosas muy internas, pero una vez que se filtra, a mí me gustaría decir que sí pasó”, dijo Guardado por lo sucedido en La Liga.

Andrés Guardado contó su verdad con Pellegrini

La pelea de Guardado con Pellegrini

Agregó el azteca que “discutimos, tuvimos una discusión fuerte, pero no es la primera vez que pasa”.

De hecho indicó en esa ocasión que “en tres años y medio ha dado para mucho, ha habido momento de todo tipo y por eso digo que somos como un matrimonio, que discutimos, nos enfrentamos. Cada uno quiere ganar, al final nosotros somos ganadores, queremos lo mejor para cada equipo y nada más”.

De todas formas sostuvo que “la relación con el míster es perfecta. Sería tonto de mi parte tener un mayor problema con él, porque al final estoy aquí, soy realista de eso. Él fue el principal motivo por el que me quedé un año más acá y siempre le voy a estar agradecido por eso, pero eso no quita que cuando yo vea cosas, como capitán se lo seguiré diciendo, como ya se lo he dicho muchas veces, no es la primera vez que pasa”.

“Sigue todo igual. Obviamente cuando hay una discusión de este tipo, que sí fue fuerte, el entrenador tiene su derecho de tomar sus decisiones”, admitiendo que “ya tuvimos nuestra reconciliación y todo igual”.

Eso llevó a que ahora Guardado fuera presentado en redes por el Betis como el nuevo entrenador de las juveniles de Betis. “Comienza su etapa formativa como entrenador realizando las prácticas con nuestros juveniles”.

Esto demuestra que Pellegrini no es rencoroso y que efectivamente, toda discusión, se da en un plano deportivo, no llevando las emociones a un plano profesional.