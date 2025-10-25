Hace años que el gran objeto de deseo de la selección chilena es contar con Manuel Pellegrini como entrenador, situación que inesperadamente empieza a tomar forma.

El Ingeniero nunca ha querido aceptar las propuestas que le han hecho para llegar a la Roja, sin embargo, sus cercanos aseguran que ahora el DT sí está pensando en liderar el proceso para el Mundial 2030.

Pellegrini tiene contrato vigente con Real Betis hasta junio de 2026, el cual no ha renovado, por lo que la opción de que venga a Chile no es para nada descabellado.

En Real Betis reconocen que la renovación de Pellegrini es un tema complicado

La continuidad del entrenador nacional en el equipo español es todo un tema en Sevilla, debido a que el cuadro andaluz no quiere desprenderse el chileno.

El volante español de Betis Sergi Altamira se refirió a la continuidad de Pellegrini, señalando que es un tema que no quiere que desconcentre al plantel.

“Conocemos muy bien a Manuel, él es el capitán de este barco. Veremos cómo soluciona el tema de su renovación, pero nosotros estamos encantados con él y no pensamos mucho en ello para que no nos descentre“, dijo el mediocampista.

El deseo de la Federación Chile de Fútbol de contar con Manuel Pellegrini es real, aunque las conversaciones recién son preliminares y el Ingeniero no tiene nada definido.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Atlético Madrid por la Liga de España?

El partido entre Real Betis y Atlético Madrid por la Liga de España se jugará este lunes 27 de octubre, a partir de las 17:00 horas de Chile, en el estadio La Cartuja.

