Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Selección Chilena y el largo viaje que hará a Rusia para jugar sus últimos amistosos del año

El equipo que dirigirá Nicolás Córdova viajará una semana antes al gigante europeo, aunque tendrá dos extensas escalas previo a su aterrizaje a Moscú.

Por Alfonso Zúñiga

La Selección Chilena cierra el 2025 con dos amistosos en Rusia
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa Selección Chilena cierra el 2025 con dos amistosos en Rusia

En su última fecha FIFA del 2025, la Selección Chilena viajará hasta la lejana Rusia, donde a mediados de noviembre disputará dos partidos amistosos, uno ante el dueño de casa, baneado por FIFA para disputar clasificatorias mundialistas, y otra vez con Perú.

Un grave problema que deberá lidiar la escuadra nacional, que volverá a estar dirigida por Nicolás Córdova, es el extenso viaje que realizará desde nuestro país hasta su capital Moscú, un trayecto que tendrá múltiples escalas y un desgaste importante.

Con miras a este largo viaje hasta Rusia, Radio ADN entregó detalles el itinerario que realizará la Selección Chilena con rumbo a esta nación europea, que arrancará con la confirmación de la nómina de futbolistas y acabará con el último amistoso ante Perú.

Pablo Milad se sincera sobre la opción de Pellegrini en la Roja: “Es una decisión de él”

ver también

Pablo Milad se sincera sobre la opción de Pellegrini en la Roja: “Es una decisión de él”

El itinerario de la Selección Chilena rumbo a Rusia

Todo arrancará la próxima semana. Antes del jueves 30 de octubre, será a través de los canales oficiales de La Roja que se dé a conocer la lista de convocados, la cual se espera que sea similar a la del último amistoso con los incaicos, es decir, la base que ha trabajado al mando de Córdova.

Según la información de la emisora, los jugadores del medio local viajarán junto al técnico de la Selección el domingo 9 de noviembre con destino a la primera escala que será Londres. Tras la misma, tomarán otro avión con rumbo a Estambul, donde harán la segunda parada.

En Turquía tomarán el tercer y último avión con destino a Rusia, donde llegarán al Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo. En total, serán 20 horas las que viajará La Roja. Por lo anterior, agrega el medio, los futbolistas que vayan desde Europa viajarán directo a suelo ruso.

Publicidad

¿Cuáles son los partidos que jugará La Roja?

El primero de los amistosos que disputará la Selección Chilena será ante el local Rusia, el sábado 15 de noviembre en horario por confirmar en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, mismo escenario donde enfrentarán a Perú el martes 18.

Lee también
¿Con Córdova? El colorido afiche que anuncia el amistoso de Chile y Rusia
Selección Chilena

¿Con Córdova? El colorido afiche que anuncia el amistoso de Chile y Rusia

La Roja concreta amistoso ante selección europea
Selección Chilena

La Roja concreta amistoso ante selección europea

La verdadera razón por la que Jordhy Thompson se ausentó en Orenburg
Internacional

La verdadera razón por la que Jordhy Thompson se ausentó en Orenburg

Relator argentino: árbitro trató de ayudar a Lanús y sí fue penal para la U
U de Chile

Relator argentino: árbitro trató de ayudar a Lanús y sí fue penal para la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo