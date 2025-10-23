La selección chilena sufre uno de sus peores momentos y nuevamente quedó fuera del Mundial del 2026. El equipo nacional terminó último en las Eliminatorias y ni pudo acercarse a puestos de repechaje.

Rendimiento para el olvido y que tuvo como principal culpable a Ricardo Gareca. El Tigre llegó para cambiar el ánimo del equipo y lograr una remontada histórica tal como lo hizo con Perú. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado y la Roja tendrá que mirar por TV otra vez la Copa del Mundo.

El tema es que su cometido dejó mucho que desear entre los jugadores de la selección. Así incluso lo reveló Gary Medel quien aseguró que se salvó del papelón al no ser considerado por el argentino.

“Mucha gente me contó que él trabajaba muy mal, que los entrenamientos eran paupérrimos. Así que, menos mal, porque hubiese pasado rabias”, enfatizó el Bicampeón de América a TNT Sports.

El peor error de Ricardo Gareca en la Roja

El tema es que las palabras de Gary Medel fueron replicadas por otro histórico de la generación dorada. Así lo recalcó Gonzalo Jara que reveló el principal error de Ricardo Gareca en Chile.

Ricardo Gareca terminó su proceso en Chile sin pena ni gloria

“Comparto totalmente lo que dice Medel. Será bueno o malo, no lo sé. En Perú le sirvió. Pero acá no. El plantel necesitaba otra cosa”, enfatizó Jarita en Pelota Parada sobre el DT que recibió 3.7 millones de dólares por su trabajo en Chile.

Pero tras ello, explicó el error garrafal que cometió Gareca. Lo que además revela la tozudez del adiestrador y que finalmente lo sufrió el equipo nacional. “Él nunca cambio de sistema ni de forma. Cuando ganaba o perdía, siempre fue lo mismo. El buen entrenador se adapta”, sentenció el ex defensa central y ahora comentarista deportivo.