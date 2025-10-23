La Roja sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador. Después del desastre que fue el proceso de Ricardo Gareca en nuestro país, el enfoque está puesto en encontrar al mejor guía para el camino al Mundial 2030. El nombre que más interesa es el de Manuel Pellegrini.

El futuro incierto del Ingeniero en el Real Betis ilusiona a hinchas, históricos y hasta a los mismos jugadores de la selección. El exitoso técnico chileno termina contrato en junio de 2026 con el elenco bético, pero aún no hay novedades sobre una renovación.

¿Es posible que llegue a Juan Pinto Durán? Pablo Milad se refirió a la búsqueda del nuevo entrenador y dejó la puerta abierta para la llegada de Manuel Pellegrini. Y le mandó un mensaje al entrenador.

“Si me dicen el nombre de Manuel Pellegrini, bienvenido mañana. Sería un elogio para nosotros tener un técnico con ese currículum y experiencia, sería un aporte fundamental para nuestra selección”, mencionó este jueves el timonel de la Federación de Fútbol de Chile.

“Es una decisión de qué quiere para su futuro”, dijo Milad sobre Pellegrini | Photosport

Milad le manda un mensaje a Pellegrini en la Roja

“Es una decisión netamente de lo que él quiere para su futuro. No podemos influir. Siempre están las puertas abiertas para él, pero es una decisión netamente personal porque él está en plena vigencia, está muy bien catalogado en Europa y se ve con mucha energía para seguir“, dijo.

Desde la ANFP han manifestado sus deseos de definir al nuevo entrenador para fin de año. Mientras eso sucede, Nicolás Córdova será el encargado de dirigir a la Roja en los amistosos contra Rusia y Perú en noviembre.