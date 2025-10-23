Si bien fue un papelón la campaña de la Chile en el reciente Mundial Sub 20, ahora las miradas están puestas en la selección Sub 17. Y ahí, Zidane Yáñez es la gran carta del equipo de Sebastián Miranda para el Mundial de Qatar que se aproxima.

Y bien lo sabe la FIFA, que estuvo en nuestro país por la reciente cita juvenil. Al respecto, Gianni Infantino valoró que Chile es el futuro en materia de infraestructura y el propio organismo presumió al jugador nacional en sus redes apelando a lo futbolístico.

“Infraestructura de primer nivel para las selecciones y clubes nacionales de Chile. La financiación de FIFA Forward apoyó la renovación del Centro de Alto Rendimiento José Sulantay Silva, que está equipado para albergar a participantes en eventos internacionales”, publicó FIFA, aplaudiendo las instalaciones.

Zidane Yáñez y el presidente de la FIFA

Mediante sus redes sociales, la “señora FIFA” lució un post elogiando a Chile. Pero lo que más llamó la atención fueron las alusiones al “futuro” en la foto de Zidane Yáñez junto al presidente del organismo mundial, Gianni Infantino.

“Este centro alto es otro ejemplo brillante de colaboración entre una asociación miembro de la FIFA y el programa FIFA Forward”, recalcó el mandamás de la FIFA, sobre la instalación anteriormente mencionada.

El propio Zidane Yáñez lució la publicación en sus redes sociales tras dar la vuelta al mundo en el post de la FIFA. El jugador de 17 años del New York City (MLS) sigue sumando buenas actuaciones en las inferiores y ya ha sido citado en el primer equipo.

Zidane Yáñez.

El Mundial Sub 17 se jugará entre el 5 y 27 de noviembre, donde la selección chilena de Sebastián Miranda quedó en el Grupo A junto a Francia, Canadá y Uganda. El debut será ante los galos el 5 de dicho mes.

