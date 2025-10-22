Manuel Pellegrini afina detalles para un duelo importante del Betis en la Europa League mientras desde la Roja asumieron por primera vez públicamente que quieren al entrenador en la selección chilena. El Ingeniero viajó junto a sus pupilos rumbo a Bélgica.

Allí enfrentarán al Genk, un encuentro que puede comenzar a cimentar la clasificación de los béticos a la siguiente ronda. Una cuestión que Pellegrini quiere mantener a raya. Sin perder de vista ninguno de los objetivos planteados durante esta campaña.

“No estoy pensando en el playoff. Debemos tener el objetivo en la mente de clasificar. Si se puede entre los 8 primeros, mejor. Si hay que clasificar desde el 16 hasta el 24, jugamos un ida y vuelta más. No es grave”, introdujo el experimentado director técnico chileno.

Manuel Pellegrini sabe que el duelo ante el Genk no será nada fácil. (Clive Brunskill/Getty Images).

Agregó un punto clave para él. “En la medida que sepamos mantener con la misma importancia la Liga y la Europa League. Si nos metemos sólo en Europa y dejamos la liga de lado, uno mira hacia adentro después y está en posiciones inconfortables”, aseguró Pellegrini. Sabe que hubo equipos que incluso perdieron la categoría por no poder compatibilizar ambos frentes.

No hay que dar ningún partido por ganado antes de tiempo. Una declaración de principios que dio el experimentado DT de los verdiblancos. “Será el mismo camino, ojalá logremos la clasificación lo antes posible por puntaje y lo más arriba posible”, expuso el estratego.

“La Liga sigue siendo prioridad, ahí los puntos no se recuperan. Los jueves y los domingo permiten hacer rotaciones siempre y cuando el nivel individual del plantel sea alto”, fue la exigencia que fijó el DT del cuadro andaluz, que llegó a suelo belga tras igualar 2-2 ante el Villarreal gracias a un doblete de Antony.

El toque de alerta de Pellegrini al Betis mientras la Roja admite que espera por él

Manuel Pellegrini sabe que la Roja tiene interés en saber de su situación para que conduzca al equipo nacional en las Eliminatorias 2030, pero también está claro de que su prioridad hoy en día está en el Betis. “Todos los partidos son distintos. No se puede pensar en el año pasado”, expuso el DT.

“Si creemos que vamos a vivir de ese resultado lo vamos a pasar muy mal. Enfrentamos a un equipo técnicamente muy bien dotado, con mediocampistas de calidad, delanteros peligrosos y rápidos. Estamos mentalizados para entender que debemos dar lo mejor de lo nuestro para sumar puntos y asegurar la clasificación”, manifestó Pellegrini.

El Betis tiene un calendario muy ajetreado en este momento de la campaña. (Fran Santiago/Getty Images).

Y sentenció con un desafío para todos sus pupilos. “No pensamos en eso, pensamos en mantener un rendimiento con intensidad que hemos inculcado en cada uno de los partidos”, dijo Pellegrini. Este duelo entre el Genk de Bélgica y el Betis de España se disputará este jueves 23 de octubre a las 13:45 horas, según el horario de Chile continental.

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

Betis se ubica en el 5° lugar de la tabla en La Liga 25-26 al cabo de nueve partidos.