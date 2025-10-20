Antony tenía la receta justa para salir de la visita al Villarreal como salvador exclusivo del Real Betis, que llegó a estar dos goles por debajo en el marcador. Pero un doblete del brasileño le permitió al equipo de Manuel Pellegrini sumar un punto ante un rival durísimo.

También provocó la desazón de Marcelino García Toral, el DT del Submarino Amarillo, quien evidenció toda su rabia cuando el atacante paulista marcó el definitivo 2-2. Eso sí, el ex jugador del Manchester United estuvo a punto de terminar como protagonista de una agresión terrible.

Con motivo de la celebración de su segundo tanto en el estadio La Cerámica, Antony fue hasta la hinchada bética. Y un botellazo casi le golpea la cara. De hecho, la intervención de su compañero Aitor Ruibal fue clave para evitar el impacto.

Aitor Ruibal intervino justo a tiempo para salvar a su compañero Antony. (Captura ESPN).

“Eso no es bueno, fui a celebrar con la afición del Betis. Lo bueno es que no tocó mi cara, Aitor me ayudó. Son cosas que no son buenas. No pueden pasar más”, dijo el talentosísimo futbolista surgido en Sao Paulo que también pasó por el Ajax de Países Bajos.

Con este remate, Antony sentenció el empate del Betis ante Villarreal. (Aitor Alcalde/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

ver también “Sabe tratar…”: Antony se deshace en elogios a Manuel Pellegrini por revivirlo en Betis

Antony goza por su doblete al Villarreal que salvó al Betis: “Es muy importante…”

Para Antony, esta nueva muestra de calidad con el Real Betis fue muy feliz, sobre todo porque sirvió para robarle un punto in extremis al Villarreal, que comenzó muy bien la campaña 2025-2026 y se erigió como serio aspirante a un boleto rumbo a la Champions League de la temporada venidera.

“Muy feliz por los dos goles ahí. Es muy importante no perder puntos, nos recuperamos en el partido. Tenemos que cambiar la página, hay muchos juegos por delante”, dijo Antony. Tiene razón, van apenas nueve de los 38 cotejos que contempla La Liga en España.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Y retribuyó el gran amor de la fanaticada. “Quiero mucho a la gente, tengo mucho cariño por todas las personas del Betis. Estoy muy feliz, siempre quiero hacer lo mejor dentro del campo”, sentenció el brasileño de 25 años, quien ya mira hacia el futuro con el equipo del Ingeniero Pellegrini.

ver también Pellegrini le pone tremendo escudo a Antony en el Betis: “Fue comprado en muchísimo dinero…”

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga de España 2025-2026

El Real Betis marcha en el 5° puesto con 16 puntos en nueve partidos jugados en La Liga de España 2025-2026. Ahora los andaluces deben preparar un duelo por la Europa League ante el Genk de Bélgica.

Publicidad