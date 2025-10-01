Uno de los mejores jugadores de la actualidad es el delantero brasileño Antony, quien tuvo un renacer en Real Betis de la mano del entrenador chileno Manuel Pellegrini.

El zurdo llegó en enero en calidad de cedido al cuadro sevillano desde Manchester United, equipo donde no pudo mostrar su potencial y se contagió de la crisis eterna que vive el elenco inglés.

Antony finalmente se quedó en Betis luego de una larga negociación, porque el cuadro español compró su pase, pero antes de ello el regalón del Ingeniero Pellegrini vivió un verdadero calvario.

El calvario de 40 días de Antony por culpa de Manchester United

Antes de que se confirmara la permanencia de Antony en Real Betis, el delantero estuvo apartado de los trabajos en el United e incluso lo mandaron a vivir al Delta Hotels Manchester Airport Marriott, situación que no le gustó para nada al brasileño.

“Fueron meses muy duros en Inglaterra”, reconoció el seleccionado brasileño en diálogo con El Desmarque. “Más de 40 días en el hotel, entrenando por separado… Siento que me faltaron al respeto“, agregó el puntero derecho.

Antony sufrió antes de volver a Betis. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

En dicho recinto compartió con Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, entre otros, todos “cortados” por el cuestionado DT portugués Rubén Amorim.

“No quiero crear controversia, así es la vida. Pero claramente me sentí apartado. Estábamos entrenando lejos del equipo, viviendo en habitaciones de hotel de 175 libras por noche, sin saber qué iba a pasar“, remató.

Finalmente, Real Betis fue al “rescate” de Antony y se quedó con su pase casi al filo del cierre del libro de pases en Europa.

