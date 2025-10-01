Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Roja

Prensa española se asusta y reacciona al fuerte rumor de Manuel Pellegrini a la Roja: “Contestó el llamado…”

El entrenador de Real Betis fue consultado sobre su posible llegada a la Roja y sentenció que en el mediano plazo lo definirá.

Por Carlos Silva Rojas

Manuel Pellegrini habló de la Roja.
© Getty ImagesManuel Pellegrini habló de la Roja.

El sueño de todos los hinchas de la selección chilena es ver a Manuel Pellegrini con el buzo de la Roja, situación que nunca se ha podido concretar.

El entrenador tiene contrato vigente con Real Betis, pero su vínculo con el cuadro español termina a finales de la temporada 2025-2026, por ende, está la chance de que por fin tome la rienda del equipo nacional para el próximo proceso eliminatorio.

Cercanos al Ingeniero dicen que la opción de que tome la Selección es “ahora o nunca”, sin embargo, para que ello ocurra deben haber cambios en la Federación de Fútbol de Chile, partiendo por la salida de Pablo Milad, experto en fracasos.

Plantel de la Roja se ilusiona con la llegada de Manuel Pellegrini: “Extraordinario entrenador”

ver también

Plantel de la Roja se ilusiona con la llegada de Manuel Pellegrini: “Extraordinario entrenador”

Manuel Pellegrini por fin habla de la selección chilena

Manuel Pellegrini habló este miércoles en la antesala del partido de Real Betis con Ludogorets por la Europa League y la prensa española le preguntó por la Roja.

En Estadio Deportivo alimentan el rumor de que el Ingeniero llegue al equipo nacional con el siguiente titular: “Pellegrini, sin acuerdo aún con el Betis, responde a la ‘llamada’ de la selección chilena”.

Manuel Pellegrini por fin habla de la Roja. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Manuel Pellegrini por fin habla de la Roja. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

Luego, en su interior dan a conocer las palabras del DT nacional: “lo importante es estar centrado en el día de hoy. Por ahora estamos concentrados en el Betis en hacer una sexta temporada lo mejor posible, ya se irá solo clasificando cuál será el futuro”.

Ya veré lo que pasa en un futuro. Ya sea en el Betis, en Chile u en otro equipo. Por ahora, reitero que estamos concentrados en el Betis y en hacer la mejor temporada posible”, cerró Pellegrini.

¿Betis o la Roja? La respuesta de Pellegrini cuando le preguntan por su futuro

ver también

¿Betis o la Roja? La respuesta de Pellegrini cuando le preguntan por su futuro

Lee también
¿Betis o Chile? Pellegrini responde a la gran duda sobre su futuro
Selección Chilena

¿Betis o Chile? Pellegrini responde a la gran duda sobre su futuro

Estas condiciones pide Pellegrini para llegar a la selección chilena
Selección Chilena

Estas condiciones pide Pellegrini para llegar a la selección chilena

Regalón de Manuel Pellegrini le pide que escuche la voz del pueblo
Internacional

Regalón de Manuel Pellegrini le pide que escuche la voz del pueblo

El mensaje de Alexis Sánchez tras no ser convocado en Chile
Alexis Sánchez

El mensaje de Alexis Sánchez tras no ser convocado en Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo