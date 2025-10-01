Prensa española se asusta y reacciona al fuerte rumor de Manuel Pellegrini a la Roja: “Contestó el llamado…”

El sueño de todos los hinchas de la selección chilena es ver a Manuel Pellegrini con el buzo de la Roja, situación que nunca se ha podido concretar.

El entrenador tiene contrato vigente con Real Betis, pero su vínculo con el cuadro español termina a finales de la temporada 2025-2026, por ende, está la chance de que por fin tome la rienda del equipo nacional para el próximo proceso eliminatorio.

Cercanos al Ingeniero dicen que la opción de que tome la Selección es “ahora o nunca”, sin embargo, para que ello ocurra deben haber cambios en la Federación de Fútbol de Chile, partiendo por la salida de Pablo Milad, experto en fracasos.

Manuel Pellegrini por fin habla de la selección chilena

Manuel Pellegrini habló este miércoles en la antesala del partido de Real Betis con Ludogorets por la Europa League y la prensa española le preguntó por la Roja.

En Estadio Deportivo alimentan el rumor de que el Ingeniero llegue al equipo nacional con el siguiente titular: “Pellegrini, sin acuerdo aún con el Betis, responde a la ‘llamada’ de la selección chilena”.

Manuel Pellegrini por fin habla de la Roja. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Luego, en su interior dan a conocer las palabras del DT nacional: “lo importante es estar centrado en el día de hoy. Por ahora estamos concentrados en el Betis en hacer una sexta temporada lo mejor posible, ya se irá solo clasificando cuál será el futuro”.

“Ya veré lo que pasa en un futuro. Ya sea en el Betis, en Chile u en otro equipo. Por ahora, reitero que estamos concentrados en el Betis y en hacer la mejor temporada posible”, cerró Pellegrini.