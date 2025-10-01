La selección chilena sigue en búsqueda de entrenador tras la salida de Ricardo Gareca. En el lugar del “Tigre” asumió Nicolás Córdova, pero se ha recalcado que solo de forma momentánea. Incluso los resultados en el Mundial Sub 20 hacen dudar sobre su llegada a la adulta.

Ante esto, se destapó el nombre del principal candidato a asumir en el equipo nacional. Lo que tiene expectante a los hinchas de la Roja que solo sueñan con volver a un mundial.

¿El candidato? Manuel Pellegrini. Ya a principios de semana Pedro Carcuro reveló que van a ir en busca del “Ingeniero”. Momento que se da cuando en Real Betis descartan una posible renovación de contrato.

Pellegrini cuenta con el respaldo de la dirigencia y además del plantel chileno. Es que a diferencia de Gareca, que recibió críticas hasta por transmisiones en vivo de sus jugadores, al estratega nacional lo respetan de principio a fin y hasta sueñan con su llegada al banco de la Roja.

¿Qué dice la Roja sobre Manuel Pellegrini?

Así lo confesó Gabriel Suazo, que ahora es el nuevo capitán de la selección y que se ha transformado en referente en el Sevilla.

“Manuel es un extraordinario entrenador, lo ha demostrado en Europa. No sé si ha existido un entrenador chileno tan destacado como él. Tiene una carrera extraordinaria”, recalcó este miércoles en conferencia de prensa.

Pese a ser el entrenador de su archirrival, el Real Betis, para Suazo el nombre de Pellegrini asoma como el indicado en este momento de la Roja donde se busca el recambio definitivo y se necesita trabajar -y harto- por encontrar nuevos jugadores.

Gabriel Suazo, como capitán de la Roja, recalcó que esperan ansiosos por la llegada de Manuel Pellegrini (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

“No lo conozco personalmente, pero se ve la calidad de entrenador que es y uno lo respeta mucho. Un entrenador como él con tantos años en Europa le haría muy bien a la selección”, destacó Suazo, dejándole la tarea ahora a la ANFP para que apure las gestiones sobre el DT.