La aventura de Alexis Sánchez en España tenía a muchos ilusionado con verlo otra vez con la camiseta de la selección chilena. El Niño Maravilla ha deslumbrado en sus primeros partidos con el Sevilla, con un rendimiento que tenía a los hinchas pidiendo su vuelta.

El interinato de Nicolás Córdova ha tenido al margen al tocopillano y ha apuntado a jugadores que puedan llegar en condiciones a los próximos desafíos. Sin embargo, el goleador histórico del Equipo de Todos no bajó los brazos y ha demostrado que puede seguir siendo un aporte.

Pero cuando todo iba bien encaminado, el Niño Maravilla recibe un golpe que puede derrumbar todo lo que había conseguido hasta ahora. Y es que luego de la derrota por 2 a 1 ante la Real Sociedad el viernes recién pasado, su cuerpo le vuelve a pasar la cuenta.

Alexis Sánchez sufre ingrata lesión que lo aleja de la Roja

El retorno de Alexis Sánchez a la selección chilena tendrá que seguir esperando. El Niño Maravilla no terminó en buenas condiciones el encuentro entre Real Sociedad y Sevilla, lamentando una lesión que complica sus planes.

Alexis Sánchez por ahora tendrá que seguir mirando a Chile desde lejos. Foto: Photosport.

El sitio El Desmarque reveló detalles de la que calificaron como “la peor noticia de la jornada“. El citado medio reveló que el chileno sufrió un problema en el bíceps femoral del muslo derecho, quedando pendiente a evolución, pero con un panorama poco favorable.

“Tendrá muy difícil reaparecer antes del parón. Según precedentes anteriores, el tiempo de baja podría oscilar entre las dos y las siete semanas, dependiendo del grado de gravedad de la misma, que a buen seguro explicará el entrenador en la rueda de prensa de este lunes“, detallaron.

La situación golpea también al Sevilla, que con la situación del tocopillano suma entre cuatro y cinco bajas para lo que será su próximo desafío. El sábado 1 de noviembre desde las 12:15 horas los Blanquirrojos deben visitar al Atlético de Madrid, rival directo en la parte alta de la tabla de posiciones de La Liga.

Pero volviendo al punto principal, es la selección chilena la que más lamenta la situación de Alexis Sánchez. Si bien no ha sido considerado, en la Roja no veían con malos ojos su tremendo inicio de temporada con el cuadro español, por lo que ahora habrá que seguir buscando líderes en el actual camarín.

Quedará esperar para ver si es que una vez se recupere y ya pensando en el 2026, puede tener una última oportunidad de jugar por el Equipo de Todos. Su postura ha sido clara: aportar desde donde le toque, aunque siempre con el deseo de estar en la cancha.

Alexis Sánchez recibe una terrible noticia y deja al Sevilla sin uno de sus pilares en lo que va de campaña. El Niño Maravilla quería volver a Chile a toda costa, pero ahora tendrá que rogar para que su cuerpo se recupere a tiempo y así tenga chances.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

Con su actuación ante Real Sociedad, Alexis Sánchez llegó a los 7 partidos oficiales en total con Sevilla en la temporada 2025/26. En ellos ha aportado con 2 goles y 1 asistencia en los 391 minutos que acumula dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile?

A la espera de lo que pase con Alexis Sánchez, Chile se prepara para lo que será la última fecha FIFA del 2025. La Roja iniciará su gira enfrentando a Rusia el próximo 15 de noviembre con horario por confirmar.