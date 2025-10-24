El Sevilla sigue frenado y lamenta la derrota por 2-1 contra Real Sociedad, por la décima fecha de La Liga de España, en el estadio Reale Arena de San Sebastián. En el equipo dirigido por Matías Almeyda fueron titulares los dos chilenos.

En el caso Gabriel Suazo, el lateral izquierdo vio acción los 90 minutos, mientras Alexis Sánchez fue reemplazado en los 51′ tras un amargo duelo en el que nunca se vio cómodo, bien desconectado por la marca.

Y las cosas no comenzaron bien desde un principio. A los 2′ el arquero del Sevilla, Odisseas Vlachodimos, casi la lía y estuvo a nada el gol de Mikel Oyarzabal.

Hasta que llegó el gol de la Real Sociedad en los 18′, mediante el penal de Oyarzabal tras una falta en el área de Fábio Cardoso a Yangel Herrera.

Magia de Suazo, regalo del Sevilla

Sevilla empató en los 29′ con el golazo de Nemanja Gudelj, tras la inteligente habilitación de Gabriel Suazo desde un tiro libre, pero en los 35′ el cuadro de los chilenos cometió un condoro infantil en un saque de costado para regalarle el gol a Oyarzabal. Fue el definitivo 2-1.

Respecto a Suazo, vale decir que el carrilero cumplió con un buen partido en general, con despliegue físico, interceptando balones y apareciendo recurrentemente cerca del área rival, pero no alcanzó para sumar.

De esta forma, Sevilla firma su segunda derrota en línea. Los blanquirrojos venía de caer 1-3 contra Mallorca, justo después de haber salido triunfantes con goleada contra Barcelona (4-1).

A espera del resto de la fecha, Sevilla es noveno con 13 puntos, mientras Real Sociedad logra salir de la zona de descenso y trepa por ahora al puesto 14 con 9 unidades. El próximo compromiso de los chilenos será este martes 28 de octubre contra Toledo por Copa del Rey.

